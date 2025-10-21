CRMとSMSのシームレスな連携で、顧客アプローチを革新。

株式会社コラボス

企業や自治体等で利用されるコールセンターシステムやマーケティングシステムを開発し、月額制のクラウド型で提供している株式会社コラボス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：茂木貴雄、以下「当社」）は、この度、当社の統合CRMマーケティングシステム「GROWCE（グロウス）」とAI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子、以下「AI CROSS社」）が提供する「絶対リーチ！RCS」の「SMS（ショートメッセージサービス）一斉配信機能」との連携を開始しました。

あわせて、「AI CROSS社」と販売協力に関する契約も締結しております。

■連携の背景

多くの企業において、自社商品のサービス案内やキャンペーン情報をユーザーに届けるため、アウトバウンドコール（発信業務）を実施していますが、時間が合わず電話に出てもらえなかったり、知らない番号からの着信は敬遠される傾向があり、たとえお客様にとって有益な情報であっても、届けたい相手に必要な情報が届きにくいという現状があります。

このような課題を解消するため、ユーザーの見たいタイミングで確認してもらえるSMSを活用したいという要望があるものの、多くの企業では、顧客管理はCRMで行い、連絡は電話や郵送、メール、SMS、といったように複数のツールを併用しています。そのため、SMSを配信する際は、CRMから顧客リストを手動で抽出し、別のSMS配信ツールへ登録するという作業が必要であり、担当者の負担となっています。

また、同様に郵送やメールによる連絡手段においても、誰からのメールかわからないので見てもらえない、郵送だとコストがかかりすぎる等の課題があり、特にメールアドレスを保有していない顧客へ連絡する場合は、接続率が低い電話かコストと手間のかかる郵送に頼らざるを得ない状況があり、SMS配信の要望が多くあります。

■連携による効果、提供価値

１）データ取り込み作業工数を100%削減し、業務を効率化

これまで「GROWCE」を利用する顧客がSMS配信をしたい場合、CRMから顧客リストを手動で抽出し、別のSMS配信ツールへ登録するという作業が必要でしたが、これらのデータ取り込み作業は一切不要となり、「GROWCE」上で管理している顧客情報を用いて、簡単にSMSの一斉配信が可能となります。これにより、1リストあたり30分～1時間程度発生していた担当者の作業時間をゼロにすることができ、業務効率化に貢献します。

２）郵送コストを大幅に削減

企業が販促を目的として、個人や法人に商品・サービス案内、キャンペーン情報などを送付するダイレクトメールは、到達率やレスポンス率が比較的高く、ターゲットに合わせてデザインを変更できるなど、実施する企業は多いものの、郵送の場合は、郵送費（1件あたり110円）および印刷、封入、宛名書きなどの作業工数等の手間がかかるという課題がありました。そのような場合においてSMSを利用することで、到達率は維持しながら、郵送コストや作業工数を大幅に削減し、スピーディかつエコな情報配信を可能にします。

３）顧客接続率の向上とマーケティングの高度化

SMSは、一般的に開封率が80%～90%と非常に高いため、重要情報を確実に届け、マーケティング効果の最大化に貢献できます。例えば、キャンペーンやイベント開催についてSMSを一斉配信したい場合は、それらのお知らせを送りたい人だけに選択して送付が可能です。また、配信した後に不達であるか否かは、「GROWCE」上で確認できるため、不達でない人にのみ、電話をすることも可能になり、顧客の状況に合わせてセグメント配信することで、マーケティング効果の最大化に貢献します。

■今後について

AI CROSS社とは、2023年7月に当社のクラウド型CTIコールセンターシステム「COLLABOS PHONE」とAI CROSS社のSMSサービス「絶対リーチ！SMS」との連携も開始しております。

当社は、今後もシステム連携等の協業を通じて、コールセンターにおけるあらゆるコミュニケーションを最適化し、世の中を「より豊かに」「より便利に」するための事業推進により一層力を入れてまいります。

■「GROWCE」とは

企業等で利用される顧客情報管理（CRM）システムに、マーケティングの機能を搭載した統合CRMマーケティングシステム。コールセンターCRMとして利用できるほか、CRMで収集した情報を、メール配信、SMS一斉配信等のマーケティング活動につなげることにより、メルマガやキャンペーン等のアウトバウンド施策にも利用でき、企業におけるマーケティング活動の支援と売上の向上に貢献する。

詳細を見る :https://collabos-service.jp/service/crm/growce/

■「絶対リーチ！RCS」 とは

従来のSMSの特性を活かしつつ、画像・動画・ボタンリンクなどのリッチコンテンツを配信できる次世代型メッセージサービス。SMSとRCSを組み合わせることで、携帯キャリアや端末の対応状況にかかわらず、ユーザーへの確実なメッセージ到達を実現。高い開封率と双方向コミュニケーションを通じ、企業のマーケティング施策や業務通知の効果最大化を支援。

※本連携では、SMS一斉配信機能のみが対象です。（2025年10月時点）

詳細を見る :https://aicross.co.jp/zettai-reach-rcs/

【株式会社コラボス 会社概要】

本 社：東京都千代田区三番町８番地１ 三番町東急ビル８階

設 立：2001年10月26日

代 表 者：代表取締役社長 茂木 貴雄

事業内容：コールセンターシステム及びマーケティングシステム等のクラウドサービス事業

(電気通信事業者：届出番号 A-13-5032)

U R L：https://www.collabos.com/

【AI CROSS株式会社 会社概要】

本 社 ：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー 20F

設 立 ：2015年3月

代 表 者：代表取締役CEO 原田 典子

事業内容：「Smart Work, Smart Life」をミッションに、AIとテクノロジーでビジネスコミュニケーションを革新し、企業と人々のスマートな働き方と豊かな暮らしを実現。

（電気通信事業者：届出番号A-23-12228）

U R L：https://aicross.co.jp/overview/