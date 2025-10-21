郡山6蔵元が集結！「SAKEまつり」が2025年11月6日(木)に開催！
会場全体が一体となって乾杯する瞬間（写真は過去開催より）
こおりやまSAKE＆発酵まつり実行委員会（事務局：郡山商工会議所）では、「SAKEまつり」を2025年11月6日(木）に郡山ビューホテルアネックスにて開催します。
郡山6蔵元が一堂に会し、この時期にしか味わえない「冷やおろし」をはじめとする自慢の日本酒を呑みくらべできる、まさに日本酒好きにはたまらないイベントです。
前売券の販売はまもなく終了。この機会をお見逃しなく！
≪イベント概要≫
【日 時】令和7年11月6日（木）18:00～19:30
【場 所】郡山ビューホテルアネックス4階「花勝見・山桜」
【内 容】郡山6蔵元の日本酒呑みくらべ
郡山の秋の味覚をたっぷり使った絶品料理
金賞受賞酒が呑めるかも!?お楽しみ酒ガチャ
豪華賞品が当たる大抽選会
【参加蔵元】笹の川酒造（株）、（有）佐藤酒造店、（有）仁井田本家、三春酒造（株）、
若関酒造（株）、（有）渡辺酒造本店
【公式H P】 https://ko-cci.or.jp/event/hakkou/sake/
【入 場 券】前売券5,000円（税込）、 当日券5,500円（税込）
【特徴】１.郡山６蔵元の銘酒に酔いしれる！
地元の酒造好適米と豊かな水で酒を醸す、郡山市内の6蔵元（笹の川酒造、佐藤酒造店、仁井田本家、三春酒造、若関酒造、渡辺酒造本店）が一堂に集結します。各蔵元ブースを回りながら、それぞれの個性が光る自慢の日本酒を呑みくらべることが可能です。チケットには日本酒引換券9枚が付いており、心ゆくまで郡山の美酒をご堪能いただけます。「のんべえ」の皆さまへ、おかわり券の販売もご用意しております。
２.この季節だけの「冷やおろし」と「秋の味覚」の究極マリアージュ
本イベントの開催時期は、新酒が夏を越えて熟成され、まろやかさが増した「冷やおろし（秋あがり）」が最も美味しくなる季節です。冷やおろしをはじめとする日本酒とともに、郡山の秋の旬の食材をふんだんに使った豪華お料理をビュッフェ形式でご用意。最高の組み合わせで、郡山の秋の味覚を存分にお楽しみください。
３.豪華賞品が当たる！大人も楽しめるワクワクの企画が満載
日本酒の呑みくらべと美食に加えて、会場を盛り上げる企画を多数実施します。
・ 豪華賞品が当たる大抽選会
日本酒に加え、郡山の特産品などが当たるチャンス！
・ お楽しみ酒ガチャ（有料）
全国新酒鑑評会金賞受賞酒が呑めるかも!?運試し感覚で楽しめる企画です。
お得な前売券好評発売中!!
当日券よりも500円お得な【前売券5,000円(税込)】を好評発売中。数に限りがございますので、お早めにお買い求めくださいね♪
≪チケット詳細≫
【料金】
前売券5,000円（税込）
当日券5,500円（税込）
【内容】
10枚つづり
(内訳:6蔵元のお酒引換チケット6枚、フリーチ
ケット3枚、抽選券1枚)
※お酒は1杯あたり60mlを目安にお注ぎします【販売場所】
▶郡山酒造協同組合（郡山市鳴神1-59） TEL024-953-5866
▶郡山商工会議所（郡山市清水台1-3-8） TEL024-921-2610
▶郡山ビューホテルアネックス（郡山市中町10-10） TEL024-939-1111
▶ファミリーマート
◎オンライン購入は下記から
https://www.funity.jp/tickets/hakkou/showlist
【問い合わせ先】
こおりやまSAKE＆発酵まつり実行委員会
住 所 福島県郡山市清水台1-3-8 郡山商工会議所内
担当部署 郡山商工会議所 開発事業部
電 話 024-921-2610
メ ー ル hakko@entre.gr.jp
対応時間 （平日）9：00-12：00 / 13：00-17：00
サ イ ト https://ko-cci.or.jp/event/hakkou/sake/