【DRIMAGE JAPAN　プレスリリース】絆×リライト×異世界RPG 「OZ Re:write（オズ リライト）」「IA -ARIA ON THE PLANETES-」と紡ぐコラボMV公開！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- バーチャルアーティスト「IA」とのボーカロイドコラボレーション始動！楽曲制作・プロデュースはIOSYSが担当！

- フルサイズMVが本日公開！

- ハロウィンアップデートを実施！秋の夜長は「OZ Re:write」で遊ぼう！

- 週末10月25日（土）、26日（日）開催「池ハロ」にオズリラ衣装のコスプレイヤー参戦！



BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業部門である株式会社DRIMAGE（所在地：韓国ソウル、代表取締役CEO：チョン・ウヨン）ならびに日本法人株式会社DRIMAGE JAPAN（所在地：日本東京、代表取締役社長：中西 啓太）は、MACOVILL（代表取締役：イ・ジュヒョン）が開発する“絆から始まる、あなたの物語”スマートフォン向け新作アニメRPG「OZ Re:write（オズ リライト）」（以下、オズリラ）について、バーチャルアーティスト「IA」とのボーカロイドコラボレーションが遂に始動しました。

楽曲プロデュースはIOSYSが手掛け、本日フルサイズMVを公開しました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2w8z5E7zZF8 ]

「OZ Re:write（オズ リライト）」ストアページ

GooglePlayリンク :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybeim.ozAppStoreリンク :https://apps.apple.com/jp/app/id6673892786●バーチャルアーティスト「IA」とのボーカロイドコラボレーション始動！楽曲制作・プロデュースはIOSYSが担当！

オズリラのサービス開始前から予告していたボーカロイドとのコラボ企画が遂に始動しました。

今回のコラボレーション相手はボーカロイド・シンガーとしても活躍する「IA -ARIA ON THE PLANETES-」となります。

■「IA -ARIA ON THE PLANETES-」とは

“魂を持つバーチャルアーティスト”として2012年より音楽活動をスタート。圧倒的なパフォーマンス力を持つ実力派アーティスト。

世界12都市でのワールドツアー、300都市でのライブ上映イベント等、グローバルに活躍する。

IAの楽曲提供者にはSUGIZO（LUNA SEA / X Japan）、大沢伸一（MOND GROSSO）、KOHH（千葉雄喜）、TeddyLoid、MINMIなどメジャーシーンの著名アーティストも名を連ねる。

「IA -ARIA ON THE PLANETES-」オフィシャルサイト(https://ia-aria.com/)

●フルサイズMVが本日公開！

本日公開しましたフルサイズMVは楽曲プロデュースを「IOSYS」、ボーカルをバーチャルアーティスト「IA」が手掛け、「オズリラ」の世界観やストーリー性を凝縮した素敵な楽曲に仕上がりました。ぜひMVをご覧いただき、「オズリラ」を遊んでみてください。

●コラボキャラクター「シャルロット」：駆け出しのミーチューバー

「オズリラ」コラボMV フルサイズ版 :https://youtu.be/2w8z5E7zZF8

オズリラの世界で活動するミーチューバー・シャルロットは、本楽曲のテーマを体現するキャラクターです。彼女が配信活動に心血を注ぐのは、「何をしてでも有名になりたい」という強い決意があるから。幼少期に味わった貧しさから抜け出し、音楽で成功するという目標を胸に、故郷に残した家族に胸を張って帰るため、日々奮闘しています。その真っすぐで熱い想いが、楽曲全体に力強いエネルギーを与えています。

●作曲のこだわり：平成と令和の流行を融合

時代を超えた音楽性の融合にこだわって作曲していただきました。ネット社会では、相手の年齢や属性がわからない中、誰もが「ネット玄人」としてコンテンツに触れています。だからこそ、全世代がノれて楽しめる楽曲にすることを意識しました。

＜平成らしさ：高揚感あふれるユーロビート＞

楽曲の基軸は、平成に一世を風靡したダンス「パラパラ」に用いられるような、アグレッシブなユーロビートを採用。聴けば思わず体が動き出すような高揚感を演出しています。

＜令和らしさ：現代的なHIPHOP「トラップ」＞

アップテンポから一転するラップパートでは、現在若者を中心に流行しているHIPHOPのサブジャンル「トラップ（Trap）」をイメージ。重厚なビートと硬質なリズムが現代的なスパイスを加えています。懐かしくも新しい、世代を超えて楽しめる楽曲がここに誕生しました。

●MVのこだわり：「バズりたい」が生み出したミームの饗宴

MVは、IAとのコラボレーションも含め、全てがシャルロットの夢の中を覗いているような構成になっています。彼女の頭の中は、有名になることでいっぱい。自身が「いつかミームになって拡散される日が来てほしい」という切実な願いを込めて、古今東西のネットミーム要素が次々と駆け巡ります。視聴者は「あれ、これどこかで見たことあるな？」という既視感を覚えながら楽しめるでしょう。ネットカルチャーの面白さを楽しめる映像作品に仕上がっています。

【IOSYS ミニインタビュー】

Q：今回のコラボ楽曲「Buzz is Justice」の制作にあたり、最初に思い描いたイメージやテーマを教えてください。

A：最初に思い描いたのはXのタイムラインやYoutube等のショート動画でした。

そこから流行したもの、所謂バズったものについて考えました。

Q：IOSYSらしい“遊び心”や“仕掛け”をどんな形で盛り込まれたのでしょうか？

A：歌だけではなく、IAとシャルロットのある意味茶番ぽい掛け合いや台詞を盛り込みました。

Q：今のボカロ／ネット界隈にはどんな変化や可能性を感じますか？

A：発信している人の多様化を感じます。歌い手さんだけではなくストリーマー、VTuber、アイドル等色々な方が楽曲を歌ったり踊ったりして楽曲も自然とそれに寄り添うような形で発展しているのかなと。

●ハロウィンアップデートを実施！秋の夜長は「OZ Re:write」で遊ぼう！

10月21日（月）定期メンテナンス終了後より、ハロウィンアップデートとしてシステムイベントやログインプレゼントキャンペーン、ゲーム進行に便利なアイテムが手に入る新たなバトルパス「ハロウィンパスパッケージ」が登場しました。

１）「痕跡を探す」イベント

※開発中の画像です

ゲームを進行する際に必要となる「AP」を一定量使用することでハロウィンキャンディが手に入ります。

手に入れたハロウィンキャンディを使ってタイルを開いていき、隠された痕跡を見つけるとアイテムが獲得できます。

２）トリックオアトリート！ハロウィンのプレゼント

※開発中の画像です

「トリックオアトリート！ハロウィンのプレゼント」は期間限定のログインイベントとなります。

手に入れたアイテムはシーズナルイベントやメインシナリオの進行で利用できますので、この機会に「オズリラ」を始めてみてください。

３）ハロウィンパスパッケージ

※開発中の画像です

バトルパスもハロウィン仕様になりました。

こちらもゲームを進めることで手に入るバトルパスポイントを溜めることでゲーム内通貨や登場する味方キャラクターの育成に利用できるアイテムを手に入れることができます。

コンプリートを目指して、秋の夜長に「オズリラ」をお楽しみください。

●週末10月25日（土）、26日（日）開催「池ハロ」にオズリラ衣装のコスプレイヤー参戦！

さらに「ハロウィンイベント」は現実世界にもオーバーラップします。

今週末に池袋で開催される「池袋ハロウィンコスプレフェス2025（イケハロ2025）」に「神湊しお」さん他、オズリラのキャラクターコスチュームを身に纏ったコスプレイヤーが参戦することが決定しました。

会場ではオズリラのノベルティ配布を実施しておりますので、ぜひ会場にお越しください。

イケハロ2025オフィシャルサイト :https://ikebukurocosplay.jp/★【開催中】 公式二次創作コンテスト 「OZリライトコンテスト」

本コンテストは、みんなで「共同創造」をテーマに、皆さまが自由な発想や創造力で『OZ Re:write』のキャラクターをリライト（アレンジ）し、作品を通じて世界観を一緒に広げていく企画です。

優秀賞には賞金20万円をはじめ、特別賞・オズ賞・リライト賞・参加賞をご用意。参加賞では抽選で20名の方にAmazonギフト券10,000円分をプレゼントします。

さらに、応募者全員にゲーム内クーポン「テイルストーン650（ガチャ5回分）」をお渡ししますので、初心者から経験豊富なクリエイターまで、誰でも気軽に参加いただけるコンテストとなっています。奮ってご応募ください。

本コンテストの詳細は、公式Xの固定ポストにてご案内しております。

https://x.com/Ozrewrite_JP/status/1968510316964364631(https://x.com/Ozrewrite_JP/status/1968510316964364631)

●「OZ Re:write（オズ リライト）」について[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hj65EQSHUGg ]

アニメーション演出とキャラクターとの深いコミュニケーションが築き上げられる「OZ Re:write（オズ リライト）」［略称：オズリラ］は、現代文明と異世界が融合した独自の世界観や、おとぎ話を再解釈して制作された個性豊かな英雄たちと共に描く、新感覚の異世界リライトファンタジーです。

プレイヤーは、創始者の再来となり、様々な出来事を解決したり、英雄との絆を育みながら、物語をハッピーエンドへ導いていくことになります。

異世界SNS「ミラーグラム」による英雄との交流は、深い没入感をもたらし、美麗な2Dセルアニメーションで描かれる戦闘シーンや、豪華声優陣がフルボイスで演じるメインストーリーによって、まるでアニメを遊んでいるかのような体験を提供します。

詳しい情報は、日本公式SNSアカウント（https://x.com/Ozrewrite_JP）でご確認いただけます。

オズリラ公式Xはこちら :https://x.com/Ozrewrite_JPオズリラ公式ホームページはこちら :https://oz-rewrite.drimage.com/■関連URL

「OZ Re:write（オズ リライト）」公式ホームページ ： https://oz-rewrite.drimage.com/

「OZ Re:write（オズ リライト）」日本公式X ： https://x.com/Ozrewrite_JP

「OZ Re:write（オズ リライト）」日本公式Youtube ： https://www.youtube.com/@Oz_rewriteJP

「OZ Re:write（オズ リライト）」ストアページ

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybeim.oz

●Apple App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6673892786

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。



国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「オズリラ」の日本国内事業を担当しております。

(C)MACOVILL Co.,Ltd & DRIMAGE.All Rights Reserved.