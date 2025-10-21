海外初のフラッグシップショップ誕生！「@cosme HONG KONG」、2025年12月5日にグランドオープン決定

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗）の連結子会社であるistyle Retail (Hong Kong) Co., Limited（代表取締役社長：山本 佑樹）は、今年グランドオープン予定として発表しておりました、海外初のフラッグシップショップ「@cosme HONG KONG」のオープンを2025年12月5日（金）に決定いたしました。

「@cosme HONG KONG」は海外初のフラッグシップショップであり、@cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYAに次ぐ、4つ目の旗艦店となります。

@cosme STOREは、「試せる、出会える、運命コスメ」をコンセプトに掲げ、2007年に1号店をオープンいたしました。以来、@cosmeの様々なコンテンツやデータベースを活用しながら、「生活者が求めている商品」を流通チャネルの垣根を越えて品揃えすると共に、イベントや編集企画売り場、ランキング棚など多彩な売り場展開によって、体験型の楽しいお買い物体験を提供。現在では国内35店舗、海外2店舗を展開するまでに成長しております。（2025年10月現在）

また、2020年1月にはファッションやビューティーの中心地の一つである原宿駅前に@cosme初のフラッグシップショップであり、大型路面店である「@cosme TOKYO」をオープン。更に2023年9月には2店舗目の「@cosme OSAKA」を大阪・梅田駅直結のルクア イーレにオープン、2025年6月に3店舗目の「@cosme NAGOYA」を名古屋駅に隣接する、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール内にオープンし、国内外の多くのお客さまにご来店いただいています。

世界中から観光客が集まる香港の代表的なショッピングエリアである尖沙咀（Tsim Sha Tsui／チムサーチョイ）に出店する「@cosme HONG KONG」は、海外初のフラッグシップショップとして、これまで以上に生活者とブランド・商品との素敵な出会いを提供するお店として計画しております。



店舗の詳細につきましては決定次第、改めて発表させていただきます。ぜひご注目ください。

■店舗概要

店舗名：@cosme HONG KONG

オープン日 ：2025年12月5日

所 在 地：Yue Hwa International Building, No.1 Kowloon Park Drive and No.7 Ashley Road, Kowloon, Hong Kong

売場面積：1298平方メートル / 393坪

展開ブランド：決定次第お知らせします

@cosme HONG KONG：

広東語：https://hk.cosme.net/flagship

英語：https://hk.cosme.net/flagship/en/

【株式会社アイスタイル 会社概要】https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合ポータルサイト@cosmeの企画・運営、関連広告サービスの提供

【istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 会社概要】https://is-retailhk.istyle.co.jp/

■所在地：Unit 1210-11, Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

■設 立：2016年10月20日

■資本金：267,117,000円

■代表者：代表取締役社長 山本 佑樹

■事業内容：株式会社アイスタイルが運営する「@cosme」の情報を活用したリアルとネットが融合する全く新しい化粧品小売業態及び、香港版「@cosme」の企画開発・運営。

【お問合せ】

株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室

Email: istyle-press@istyle.co.jp