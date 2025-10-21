「絶対リーチ！RCS」が株式会社コラボスの統合CRM「GROWCE」とAPI連携を開始

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子、以下「AI CROSS」）が提供する法人向けメッセージ配信サービス「絶対リーチ！RCS」が、株式会社コラボス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：茂木 貴雄、以下「コラボス社」）の統合CRMマーケティングシステム「GROWCE（グロウス）」とAPI連携を開始しました。本連携により、「GROWCE」を利用する企業は、CRM上で管理している顧客情報をそのまま活用して、SMS（ショートメッセージサービス）の一斉配信が可能になります。これまで必要だった顧客リストの抽出やデータ取込作業をゼロにし、郵送コストを大幅に削減しながら、高い到達率と確実なメッセージ配信を実現します。

■連携の背景

企業や自治体では、商品案内やキャンペーン情報を伝えるために電話や郵送でのアプローチを行っていますが、「電話に出てもらえない」「郵送コストが高い」といった課題が多くあります。

そのため、顧客が自分のタイミングで確認できるSMSへの期待が高まっています。

しかし、CRM・コールシステム・メールツールなど複数ツールを併用している企業では、顧客リストの抽出やデータ登録といった手間が発生し、導入・運用の障壁になっていました。



今回のAPI連携により、CRM上での顧客データ管理から配信までをシームレスにつなぎ、業務効率化とコスト削減を同時に実現します。

■連携による主な効果

- データ取込作業ゼロで業務効率を最大化

これまでCRMから顧客リストを手動で抽出し、別のSMS配信ツールに登録していた作業が不要になります。

CRM「GROWCE」上での操作のみでSMSを一斉配信でき、担当者の工数を削減します。

- 郵送コストを大幅に削減

郵送では1通あたり約110円の費用や印刷・封入などの作業工数が発生しますが、SMS配信に置き換えることで、到達率を維持しながら郵送コストの大幅な削減を実現し、スピーディかつエコな情報配信を可能にします。

- 顧客接続率の向上とマーケティングの高度化

SMSは一般的に80～90％の高い開封率を誇り、重要な情報を確実に届けます。

配信結果は「GROWCE」上で可視化され、未達顧客への電話フォローなど、より精度の高いマーケティングが可能になります。

■今後の展望

AI CROSSはこれまでにも、コラボス社のクラウド型CTI「COLLABOS PHONE」と「絶対リーチ！SMS」の連携を実現しており、今回の「絶対リーチ！RCS」連携は、その協業をさらに拡張する取り組みです。

今後は、RCS（リッチコミュニケーションサービス）配信への対応も視野に入れ、よりリッチで双方向なコミュニケーション体験の実現を目指してまいります。

AI CROSSは、各パートナー企業との連携を積極的に進め、企業と顧客をつなぐコミュニケーションの最適化とコスト構造改革を推進してまいります。

「絶対リーチ！RCS」とは

従来のSMSの特性を活かしつつ、画像・動画・ボタンリンクなどのリッチコンテンツを配信できる次世代型メッセージサービス。SMSとRCSを組み合わせることで、携帯キャリアや端末の対応状況にかかわらず、ユーザーへの確実なメッセージ到達を実現。高い開封率と双方向コミュニケーションを通じ、企業のマーケティング施策や業務通知の効果最大化を支援。

※本連携では、SMS一斉配信機能のみが対象です。（2025年10月時点）

詳細を見る :https://aicross.co.jp/zettai-reach-rcs/

「GROWCE」とは

企業等で利用される顧客情報管理（CRM）システムに、マーケティングの機能を搭載した統合CRMマーケティングシステム。コールセンターCRMとして利用できるほか、CRMで収集した情報を、メール配信、SMS一斉配信等のマーケティング活動につなげることにより、メルマガやキャンペーン等のアウトバウンド施策にも利用でき、企業におけるマーケティング活動の支援と売上の向上に貢献。

詳細を見る :https://collabos-service.jp/service/crm/growce/

【AI CROSS株式会社 会社概要】

本社：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

事業内容：「Smart Work, Smart Life」をミッションに、AIとテクノロジーでビジネスコミュニケーションを革新。企業と人々のスマートな働き方と豊かな暮らしを実現。

URL：https://aicross.co.jp/overview/

【株式会社コラボス 会社概要】

本社：東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル8階

設立：2001年10月26日

代表者：代表取締役社長 茂木 貴雄

事業内容：コールセンターシステム及びマーケティングシステム等のクラウドサービス事業

URL：https://www.collabos.com/

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。