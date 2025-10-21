【DIOR】「ディオール レディ アート」第10弾に捧げる、ポッドキャスト「Dior Talks」の新シーズンを配信

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールの永遠のアイコン、「レディ ディオール」は今もなお革新を続けています。「ディオール レディ アート」プロジェクトの10周年を記念し、メゾンは芸術的な変革と大胆な創造性に満ちた10年を祝福します。自由への賛歌として、特別な機会に際し10名の国際的なアーティストを迎え、優雅さと現代性を象徴する伝説のバッグ「レディ ディオール」を再解釈し、そのポエティックで先見的な側面を明らかにします。

フランス、韓国、ブラジル、中国といった世界各国から、ジェシカ・キャノン、パトリック・ユージーン、エヴァ・ジョスパン、ジュー・ティン、ラクウェナ、 リー・ウファン、ソフィア・ローブ、イネス・ロンジュヴィアル、マーク・クイン、アリママ・ラシッドが、芸術とオートクチュールの力を融合させ、インスピレーションに溢れた再解釈を表現します。それぞれのアーティストは、「レディ ディオール」の象徴的なラインを、それぞれ独自の世界観を通して昇華させ、伝統、想像力、そしてアヴァンギャルドが融合した繊細な物語を紡ぎ出します。

この特別なオマージュは、10月20日よりディオールのプラットフォーム、Spotify、Deezer、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信されるポッドキャスト「Dior Talks」(https://smartlink.ausha.co/dior-lady-art)の各エピソードでお楽しみいただけます。

