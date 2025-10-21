映画公開記念コラボ企画 第２弾!劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×佐賀県ふるさと納税10/24(金)12 時より寄附受付スタート!

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の映画公開を記念して、2025 年10 月24 日

（金曜日）12 時より、「ゾンビランドサガ×佐賀県ふるさと納税」の寄附受付をスタートします。

佐賀の逸品を堪能できる返礼品や、アプリ上でオリジナル描き下ろしキャラクターと伝統的な伊万里・有田焼の文様を自由に組み合わせてデザインし、そのデザインをもとに、キャラクター部分はプリント転写、文様は伝統工芸士が手描きで再現する返礼品を用意しています。

また、対象返礼品を選んで寄附していただいた方に、佐賀県ふるさと納税でしか手に入らない、オリ

ジナル描き下ろしイラストを使用したお礼状カードを同封してお届けします。

ぜひこの貴重な機会に、佐賀の逸品をご堪能下さい。

『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公式HP▶https://zombielandsaga-movie.com/

『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』本予告▶https://zombielandsaga-movie.com/trailer/

『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公式X▶https://x.com/zombielandsaga

ゾンビランドサガ×佐賀県ふるさと納税 概要

<受付期間> 2025 年10 月24 日(金曜日)12 時00 分～2026 年３月31 日（火曜日）23 時59 分

※『iroe アプリで創る あなただけの伊万里・有田焼マグカップ 』は、1 月31 日（土曜日）23 時59 分まで

<受付サイト> https://www.furusato-tax.jp/city/product/41000

※お礼状カードは数量限定のため、受付期間内であってもなくなり次第終了となります。

※ふるさとチョイスパートナーサイト経由での寄附も対象です。

ゾンビランドサガ×ふるさと納税 コラボ返礼品ラインナップ

【コラボ返礼品１.】

『フランシュシュふるさと納税セレクション』

佐賀の銘菓や佐賀牛など、佐賀の逸品を楽しめる返礼品です。

返礼品には、オリジナル描き下ろしイラストを使用したお礼状カードを同封します。

※画像は全てイメージです

※お礼状カードは数量限定となります

※表面は共通のデザインとなります

※裏面は各返礼品に応じた各キャラクターがデザインされます。

【コラボ返礼品２.】

『佐賀の逸品を詰め込むんじゃぁぁぁーい!!!セット』

佐賀の逸品を贅沢に詰め込んだセット返礼品です。

返礼品には、オリジナル描き下ろしイラストを使用したお礼状カードの他、オリジナルアクリルスタン

ドを同封します。

※画像は全てイメージです

※キャラクターのご指定はできません。お礼状・アクリルスタンドは、ランダムでの同封となります

※お礼状カード・アクリルスタンドは数量限定となります

【コラボ返礼品３.】

『iroe アプリで創る あなただけの伊万里・有田焼マグカップ 』

＜受付期間＞2025 年10 月24 日(金曜日)12 時00 分～2026 年1 月31 日（土曜日）23 時59 分

<受付サイト> https://www.furusato-tax.jp/city/product/41000

iroe アプリ上で、ゾンビランドサガのオリジナル描き下ろしキャラクターと、伝統的な伊万里・有田焼の文様を自由に組み合わせてデザインできる企画です。完成したデザインをもとに、キャラクター部分はプリント転写で、文様部分は伝統工芸士が手描きで再現。限定100 個の返礼品となっています。

また、デザインしたキャラクターに応じて、オリジナル描き下ろしイラストを使用したお礼状カードを同封します。

（申込方法）

ふるさとチョイスで寄附いただいた方に、返礼品製作申込用チケットをメールで送信いたします。

寄附者はiroe アプリ上でデザイン後、返礼品製作申込用チケットに記載の申込コードにより返礼品製作の申し込みをしてください。

※iroe アプリ上でデザインした後で、ふるさとチョイスで申し込むことも可能です。

（公財）佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社とは

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29 年（2017 年）4 月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者:佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」:https://www.sagapin.jp/