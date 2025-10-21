¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¡£¥×¥í¥â¥Äー¥ë¤¬ÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¹á¤ê¤È¥Ë¥ª¥¤¤òÁÏ¤ë¥»¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§°æ¾å¸°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ïÊý·ò²ð¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¹á¤ê¤Å¤¯¤ê¤ò¼õÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Å·Á³¹áÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹á¤ê¤ò³«È¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤ËÃåÌÜ¤·Ä´¹á¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹á¤ê¤ò3ÅÀÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯11·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¹á¤ê¤ÎÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤ò¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¹á¤ê¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¡¢º£¸å¤ÎPR³èÆ°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¹á¤ê¤ò·è¤á¤ë»ÔÌ±ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000140218.html
¹á¤ê¤ÎÀ©ºî¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ø¤Î¸ú²Ì
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃ»ºÊª¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹á¤ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Ç¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¹á¤ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ä¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Á¤Î¹á¤ê¡×¤Ø¤Î°¦Ãå¤È¸Ø¤ê¤òÀ¸¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1. ÃÏ°è¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¶¦ÁÏ
»ÔÌ±¤¬¹á¤ê¤ÎÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Á¤Î¹á¤ê¡×¤Ø¤Î¶¦´¶¤ä¸Ø¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹á¤ê¤¬Ã±¤Ê¤ëPRÁÇºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÊª¸ì¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
2. »²²Ã¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å
ÅêÉ¼¤äÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤È»²²Ã°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤Ç¤Î¼«Á³¤Ê³È»¶¤âÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×²½
µ²±¤ä´¶¾ð¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿Êý¤¬¹á¤ê¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Î°õ¾Ý¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ê¡¢ºÆË¬¤ä´Ø¿´¤Î·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥â¥Äー¥ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡§ÅÔ»Ô¤Î¡Ö¹á¤ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë3¤Ä¤Î¶¯¤ß
1. ÀìÂ°Ä´¹á»Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¡×¤Ê¹á¤ê³«È¯ÎÏ
¹á¤ê¤Î³«È¯¤Ï¡¢Åö¼ÒÀìÂ°Ä´¹á»Õ¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ä¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¡¢É½¸½¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶ÎÁÁªÄê¤«¤é¹áÎÁ³«È¯¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤Î¹ñºÝ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¶õ´ÖË§¹á¤«¤é¹á¤ê¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡Ö°ì´Ó¤·¤¿ÂÎ¸³Àß·×¡×
ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ÎË§¹á±é½Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹á¤ê¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¡Ê¥¢¥í¥Þ¥«ー¥É¡¢¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¶õ´ÖË§¹á¤È¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤òÊÌ¤Ç°ÑÂ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3. ¡Ö´¶À¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¤Î¹á¤ê¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç
¹á¤ê¤Ï¡¢Ç¾¤Î´¶¾ð¤Èµ²±¤ò»Ê¤ëÉô°Ì¤ËÄ¾ÀÜºîÍÑ¤¹¤ë¡Ö´¶À¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò¡Ö¶õ´Ö¤ËÊª¸ì¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥â¥Äー¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Ö¹á¤ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶áÇ¯¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ä¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾å¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥í¥Þ(¹á¤ê)¤òÆ³Æþ¤¹¤ë»ÜÀß¤ä´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¹á¤ê¤òÁÏ¹á¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4,000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹á¤ê¤òÄ´¹á¤·¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÄ´¹á»Õ¥Áー¥à¡¢¸µÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤òÃ´Åö¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¹á¤ê¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡¢¹áÎÁ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÆ±»þ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë½á¤¤¤È¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë²÷Å¬¤Ê»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬µ¬³ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë28¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¤ò¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.promotool.jp/contact/
¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÈ¯¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹á¤ê¤È¥Ë¥ª¥¤¤òÁÏ¤ë¡Ö¥»¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¢¥í¥Þ¤«¤é¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¹á¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ¹á¤ê¤ÎÎÏ¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥»¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶ð¹þ6-5-3¥Ó¥åー¥ÍËÜ¶ð¹þ5³¬
ÂåÉ½ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡°æ¾å¸°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½ïÊý·ò²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¹áÎÁµÚ¤ÓË§¹á´ï¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¡¡¡¡ ¡¡ ¡§ (1)¹á¤ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (2)¹á¤ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¹âµé¶ÈÌ³ÍÑ¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡Ë
¡¡¡¡ ¡¡ ¡§ (3)OEM¡Ê¹áÎÁ³«È¯µÚ¤Ó¹á¿å¡¦²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä/¹á¤ê¥°¥Ã¥º¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (4)¹á¤ê¸«ËÜ¡Ê¥¢¥í¥Þ¥Æ¥¹¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (5)¹á¤ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ê¹á¤êDMÅù¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (6)¹á¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È±é½Ð
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.promotool.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://essenceon.jp/store/
Ä´¹áÂÎ¸³¹áË¼ ¡ÖL¡Çesprit¡×¡×¡§https://lesprit.shop/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§¹ÊóÃ´Åö¡¡°æÂô
TEL¡§03-5940-6637
FAX¡§03-5940-6685
E-MAIL¡§m.izawa@promotool.jp