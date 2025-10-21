【横浜】ワゴンにずらりと並ぶ彩り豊かなスイーツを心ゆくまで楽しめる贅沢ランチ『デザートワゴン』付ランチが新登場！

写真拡大 (全15枚)

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

　ゲストハウスウエディングを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する結婚式場「アートグレイス ポートサイドヴィラ」（神奈川県横浜市）では、館内の「リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA」にて、彩り豊かなスイーツを楽しめる『デザートワゴン』付ランチ （1名4,500円～）を2025年10月22日（水）～販売いたします。


◆リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA公式ホームページ：


https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-17278/　



デザートワゴンイメージ

　みなとみらいの景色を一望できる水上に浮かぶペントハウスレストラン「リストランテマンジャーレウォーターエッジYOKOHAMA」。


この度、新商品として結婚式場のパティシエが作るこだわりのスイーツ10種を楽しめる「デザートワゴン」付ランチを平日限定で販売いたします。



　ランチタイムは、大きなガラス窓から横浜の海と空が一面に広がる大パノラマが広がり、太陽の光が水面に反射して店内を明るく照らす、開放的で爽やかな雰囲気に包まれます。


　さらに、隣接する結婚式場のプール付きの空中庭園なども視界に入り、都会にいながらリゾート地を訪れたかのような、非日常的なロマンチックな空間で優雅な食事を堪能できるのが最大の魅力です。



レストラン外観イメージ

レストラン窓際席イメージ

　そして今回お楽しみいただけるデザートワゴンは、おもてなしのプロであるスタッフがテーブルまで運び、お客様との会話を楽しみながら、一つ一つ丁寧にスイーツをお選びいただく特別な時間を提供いたします。



スイーツイメージ

スイーツイメージ


　贅沢なひとときを「リストランテマンジャーレウォーターエッジYOKOHAMA」でお過ごしください。


■販売概要

◆リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA


【販売期間】 2025年10月22日（水）～　※要予約


【販売価格】　4,500円～　消費税込サービス料15％込


※その他プランはホームページをご参照ください。


【販売時間】 12:00～14:30(最終入店12:30／Lo.ご予約時間より90分)


【住所】〒221-0055　神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4


　　　　横浜アートグレイス ポートサイドヴィラ 3F


【アクセス】 JR「横浜」駅きた東口Aより徒歩7分


【定休日】 月曜日（祝日を除く）、その他不定休日あり、営業時間変動あり


【お問合せ】 045-440-6881


【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-17278/




スイーツイメージ

スイーツイメージ


スイーツイメージ

スイーツイメージ


スイーツイメージ

スイーツイメージ


レストラン内観イメージ

レストランバーカウンターイメージ


窓際席イメージ

レストラン外観イメージ