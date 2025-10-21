蟹茶屋加藤のグランドメニューのご紹介

写真拡大 (全4枚)

株式会社北国からの贈り物

蟹茶屋加藤 浅草「もっともっと蟹祭り」


～本場の蟹をリーズナブルに。期間限定のランチイベント開催～




概要：


●本格的な蟹の季節に向け、かにかとう浅草では、期間限定イベント「もっともっと蟹祭り」を開催します。イベントでは、釜飯スタイルに絞ってリーズナブルに本場の蟹を提供する「蟹茶屋加藤 浅草」がランチ限定で開店いたします。皆様にもっともっと身近に美味しい蟹を食べて頂きたいという、かにかとう浅草店オーナーである加藤の思いが詰まったチャレンジングな期間限定イベントです。


蟹の名店が創る蟹釜飯のクオリティと見た目のインパクトを是非お楽しみ下さい。




期間：2025年10月23日（木）～2026年3月20日（金）


場所：かにかとう浅草1階「蟹茶屋加藤」




※「かにかとう浅草」とは


東京スカイツリーをのぞむ隅田川沿いにひっそりと佇む、蟹の名店「かにかとう」


https://kanikato.jp/


2024年4月には、特別メニューを提供のためのクラウドファンディング「Makuake」にて、目標額を大きく上回る1,200万円ものご支援をいただき、大きな注目をいただきました。


※Makuakeの寄付額が1,000万円を超える案件は年間で5％程と言われるメガヒットとなります。




蟹茶屋加藤のグランドメニューのご紹介


すべてのメニューは、ご注文を受けてから炊き上げる「釜めし」でご提供します。


お得に蟹を楽しめる追加メニュー「もっともっと蟹」もご用意しています。




・蟹茶屋釜めし（2,750円／税込）


「加藤水産」から始まった、創業者のルーツともいえる蟹を味わってほしい、そんな想いの詰まった当店一番の自信作です。北海道産の上質なズワイガニをふんだんに使用した、蟹の旨味が凝縮された釜めしです。


・北海道釜めし（2,750円／税込）


北海道の豊かな恵みを詰め込んだ釜めしです。


蟹、帆立、エビ、サーモン、など、北海道産の新鮮な魚介を一度に楽しめます。


・日本一和牛釜めし（2,750円／税込）


鹿児島県産の「日本一和牛」で、金賞を受賞した高品質な和牛を使用しています。すき焼き丼のような味わいで、お子様から大人まで楽しめる一品です。


また、釜めしと共に、お好みに合わせて贅沢な逸品をもっともっと追加いただけます。


※メニューは全て税込


追加メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


●もっともっと蟹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●こだわりの逸品


ズワイ蟹の足１本：\1,320　　　　　　　　　　　　　　　　〆の蟹だし餡\550


蟹甲羅盛り：\2,200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲丹：\2,200


KFC（タラバ蟹の足１本丸揚げ）：\6,600　　　　　　 　　　 いくら：\1,650





店舗情報


店名： 蟹茶屋加藤


住所： 東京都台東区雷門2-1-8リバーサイド浅草1F


営業時間： 11:30～14:30 (L.O. 13:30)


定休日： 水・日


Instagram：kanichayakato_asakusa





蟹茶屋釜めし


北海道釜めし


日本一和牛釜めし


内観