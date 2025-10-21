アキッパ「オーナーモード」で駐車場の即時登録・貸し出しが可能に

akippa株式会社

駐車場予約アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO: 金谷元気）は、スマホひとつで簡単に駐車場運営ができる「オーナーモード」（※1）にて、登録から貸し出し開始までを即時で完了できるようになりました。

従来は時間を要していたプロセスが短縮され、オーナーは「貸したい」と思ったタイミングですぐに駐車場運営を開始できるようになります。





アキッパは2014年のサービス開始以来、駐車場のシェアを通じて空きスペースを有効活用し、移動における課題解決に取り組んできました。2025年4月には「オーナーモード」を正式リリースし、スマホひとつで誰でも簡単に駐車場を貸し出せる「自由運営型」の仕組みを提供しています。

オーナーモードではこれまで本人確認や審査に24時間程度を要していましたが、今回のアップデートを機に登録から貸し出しまでをノンストップで完了できるようになりました。

■ マイナンバー認証方式の導入

今回の大きな改善点が、マイナンバーカードを活用した本人確認です。（※2）

オーナーはカードのICチップをスマートフォンで読み取るだけで、本人確認が自動的に完了します。

従来必要だった

・氏名や住所などの入力

・本人確認書類の撮影・提出

といった手間が不要となり、その結果、 登録から貸出開始までのプロセスが大幅に簡素化されました。

こうした改善により 「すぐに貸し出したいのに開始まで時間が空いてしまう」「手続きに時間がかかるのが負担」といった課題を感じていた方でも、スピーディーにその場で駐車場運営を開始できるようになります。

また、たとえば周辺で翌日にイベントが開催されると知った場合でも、当日までに駐車場ページを公開できるため、駐車場シェアをより手軽に利用できます。

今回のアップデートをきっかけに、 誰もが思い立ったときに駐車場オーナーになれる世界が広がり、遊休地活用の可能性もさらに高まります。

アキッパは今後も多様なニーズに応えながら、人と人、行きたい場所と止めたい場所をつなぎ「どこでもスマート駐車場」の実現を目指してまいります。

※1 オーナーモードの詳細はこちら▼

誰もがスマホひとつで駐車場運営ができる「オーナーモード」を本日正式にリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000506.000016205.html



※2 導入したサービスの詳細はこちら▼

駐車場予約アプリ「アキッパ」に「LIQUID eKYC」の公的個人認証（JPKI）を提供

～オーナーの審査業務の効率化と不正防止を実現～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000061051.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計490万人（2025年10月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

