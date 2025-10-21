URBAN RESEARCH warehouse »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºêÅ¹ NEW OPEN¡ª
¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÁ´¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ëURBAN RESEARCH warehouse¤«¤é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿·Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤¬À¸ÃÂ¤·¤¿²¬ºê¾ë¤ÎÉü¶½Å·¼é¤¬¤¢¤ê¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡£¤½¤³¤Ë°¦ÃÎ¸©¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢URBAN RESEARCH warehouse »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºêÅ¹¤ò½ÐÅ¹¡£2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
warehouse¤È¤ÏÁÒ¸Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¤½¤ó¤ÊÍ³Íè¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆâÁõ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îwarehouse¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤é¤·¤¤¹¡¹¤·¤¿Å¹Æâ¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²óÍ·¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊÎÌ¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É²¬ºê¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LIMITED ITEM
URBAN RESEARCH warehouse »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
FOR WOMEN
¥é¥à¥ì¥¶ー¥ªー¥ÐーJK \22,900 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§BLK
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¥Õ¥ê¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹ \8,990 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§WHITE / BLACK
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¥é¥á¥¹¥Èー¥ó¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä \5,990 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§BLK
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¥Ù¥í¥¢¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹ \7,990 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§BLK
¥µ¥¤¥º¡§FREE
NOVELTY
¾åµ¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¥·¥å¥·¥å¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥é¥á¥¹¥Èー¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Î¥·¥å¥·¥å¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ê¼ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ëËüÇ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
FOR MEN
¥é¥à¥ì¥¶ー ZIP UP ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \29,900 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§BLK
¥µ¥¤¥º¡§M / L¡¡
¥é¥à¥ì¥¶ー¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \29,900 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§BLK
¥µ¥¤¥º¡§M / L
NOVELTY
¥á¥ó¥º¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥ì¥¶ー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë²á¤®¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
LIMITED EVET
TOYOTA UPCYCLE POP UP SHOP
TOYOTA UPCYCLE¡¦ËÅç³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡×¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢´Ä¶¡¦¿Í¡¦ÃÏ°è¤ËÍ¥¤·¤¤¥¨¥·¥«¥ë¤ÊÊÑÍÆ¤ò¼Ò²ñ¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2024Ç¯9·î¤è¤ê3¼ÒÏ¢·È¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£warehouse¤Ç¤Ï¡¢²¬ºêÅ¹¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯10·î31Æü¤«¤é11·î24Æü¤Î´ü´Ö¡¢TOYOTA UPCYCLE¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
UR CLUB ¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤«¤é11·î9Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤éUR CLUB¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤«¤é¤¹¤°¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë500pt¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª ¤¼¤ÒÌ¤Æþ²ñ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª¤¿¤º¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OPENING NOVELTY
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÀÇ¹þ 5,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ø¡¢URBAN RESEARCH¼Ò¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿µ¡Ç½ÀÁÇºà¡ÖUR TECH¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£²¿¤«¤È»È¤¨¤ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤¼¤Ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥éー¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
OTHERS
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤é¤·¤¤¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ôÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤·¤Ë¡¢¤¼¤ÒURBAN RESEARCH warehouse »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºêÅ¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡Û
2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)
¢¨¥×¥ì¥ªー¥×¥ó2025Ç¯10·î31Æü(¶â)～11·î3Æü(·î¡¦½Ë)
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
URBAN RESEARCH warehouse »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºêÅ¹
¢©444-8590 °¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÉñÌÚÄ® ²¬ºêËÜ½É»³ÃæÅÚÃÏ¶è²è À°Íý»ö¶È6³¹¶è1²èÃÏ »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ²¬ºê 1F 11200
TEL¡§050-2017-9099(#)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00