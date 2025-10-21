アウトドアの機能美を、街へ。 URBAN RESEARCH × NANGAの特別な1着
2010年より10年以上にわたりコラボレーションを行っている、国産シェラフ・メーカー「NANGA」とのダウンジャケット。今回は「AURORA-TEX（オーロラテックス）」を使用した定番シリーズの新型を発売いたします。
デザインはURBAN RESEARCHならではのミニマルで都会的なアプローチ。表地にステッチを出さないすっきりとしたルックスに加え、肘部分には前振りの立体裁断を施し、自然なシルエットと動きやすさを実現しました。
袖口にはNANGA刻印入りタブを採用するなど、機能性とデザイン性の両面でアップデート。
収納力にもこだわり、腰ポケットはフラップとパッチの両方向からアクセス可能な2WAY仕様。さらに内側には大容量のメッシュポケットを備え、手袋や小物などもすっきり収められます。
高い撥水性と透湿性を併せ持つNANGAを代表する多孔質ポリウレタン防水コーティング素材「AURORA-TEX（オーロラテックス）」と、水の侵入を防ぐ止水ジップを採用。都市生活からアウトドアシーンまで幅広く対応します。また、今回も中綿は回収羽毛を再生加工した「Green Down（グリーンダウン）」を使用し、新毛以上に清浄な状態へ仕上げられたリサイクルダウンは、地球環境への配慮と快適な着心地を両立しています。
別注AURORA TEX DOWN JACKET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gUMA7-17H001/?_ga=2.181698340.249537314.1761019514-604587.1723687207)
品番：UMA7-17H001
価格：\39,600(税込)
カラー：BLACK , CHARCOAL , NAVY
サイズ：M / L / XL
アウトドアの機能美を都会に馴染ませた、URBAN RESEARCHとNANGAによる特別な一着。冬のスタイルを新たに定義するダウンジャケットにぜひご注目ください。
【発売日】
2025年10月下旬
【取り扱い店舗】
URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gUMA7-17H001/?_ga=2.181698340.249537314.1761019514-604587.1723687207)
※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※ 発売日、取り扱い店舗は予告なく変更する可能性がございます。公式Instagramにて情報を更新します。