「あなたとつくる天草ハロウィン2025」に(株)ORENDA WORLDが支援する一般社団法人デジタルアート天草が“出張デジタルアート”を出展

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下「ORENDA WORLD」）が天草市と共同で設立した一般社団法人デジタルアート天草（以下「デジタルアート天草」）は、2025年10月25日（土）に開催される地域最大級のハロウィンイベント「あなたとつくる天草ハロウィン2025」に、特別企画「出張デジタルアート」を出展いたします。本企画は、当法人の認知向上と地域住民へのデジタルアート普及を目的としており、天草のハロウィンを盛り上げるため、以下の内容で実施いたします。

■ 出展概要：銀天街に現れるインタラクティブな“デジタルアート”体験

本イベントのメイン会場である銀天街（本渡中央商店街）内のデジタルアート天草事務所前に、プロジェクターとスクリーンを特設し、ハロウィン用に特別に制作した映像作品を上映いたします。

来場者が映像の前を通過すると、映像内に浮かぶカボチャやおばけなどのハロウィンアイテムが弾けるなど、人の動きに反応するインタラクティブなアート体験を提供します。これにより、従来の鑑賞型アートとは異なる、驚きと楽しさに満ちた新しいデジタルアートの魅力を発信します。

【出展の狙い】

デジタルアート天草は、このインタラクティブなアート体験を通じて、子どもから大人まで天草市民の皆様にデジタルアートへ気軽に触れていただく機会を創出し、「デジタルアート」および「一般社団法人デジタルアート天草」の地域における認知度向上を目指します。

■ 地域交流への参加：「トリックorトリート」でお菓子配り

地域との積極的な交流を目的に、当日13:00～15:00に実施される「トリックorトリート」にも参加いたします。デジタルアート天草の事務所スペースにて、来場した子どもたちにお菓子を配布し、地域社会の一員としてイベントを盛り上げます。



ORENDA WORLDは今後も、地域社会と連携を深め、天草から世界へ羽ばたくデジタルクリエイターの育成に貢献してまいります。

あなたとつくる天草ハロウィン2025 with 天草拓心高校

開催日時：

2025年10月25日（土）10:00～16:00

会場：

スマイルパーク・銀天街周辺（本渡中央商店街）

デジタルアート天草 出展場所：

銀天街内のデジタルアート天草 事務所前

お菓子配り時間（トリックorトリート）：

13:00～15:00

イベントの詳細はInstagramにてご確認ください。

https://www.instagram.com/amahallo_takushin/

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【一般社団法人デジタルアート天草】

住 所：天草市中央新町３番１７号

社 員：株式会社ORENDA WORLD、天草市

役 員：代表理事 澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD 代表取締役）

理 事：馬場昭治（天草市長）

監 事：大田弘典（天草信用金庫 理事本店長）※社外

設 立：2023年7月

業 務：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429