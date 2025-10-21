大人もこどもも、学んで遊べる、鉄道ワンダーランド「小倉工場鉄道ランド」で楽しい時間を過ごしませんか？（12月6日）

九州旅客鉄道株式会社※小倉工場鉄道ランドのイメージ

お子さまにも大人の方にも大好評の「小倉工場鉄道ランド」（小倉総合車両センター：北九州市小倉北区）は、特別ツアーでないと入場することのできない施設です。この「小倉工場鉄道ランド」へご案内する特別ツアーを発売いたします。

「特急 かわせみ やませみ」に乗車して小倉総合車両センターへ直接乗り入れを体験する博多駅発着コースと、小倉総合車両センター集合解散コースの２コースを設定します。

※特急 かわせみ やませみのイメージ※小倉総合車両センターのイメージ

普段は入ることのできない工場の見学や制服試着体験、ミニトレイン乗車、ステージイベントなど魅力的な体験メニューをご用意しております。

ご家族やご友人と一緒に、学んで遊べる鉄道ワンダーランドで、楽しい時間を過ごしませんか？皆さまのお越しをお待ちしております！

１．ツアー概要

【博多駅発着】「特急 かわせみ やませみ」特別運行 小倉工場鉄道ランド特別ツアー

※工場見学のイメージ※工場見学のイメージ- 出 発 日：2025年12月6日（土）※日帰り- 最少催行人員：各コース1名

（１）発着駅：博多駅

（２）旅行代金：

大人 11,000円（お一人様あたり/税込）

こども4,500円（お一人様あたり/税込）※3歳～小学生

※幼児（3歳未満）で座席・食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。

※3歳未満のお子さまは大人1名につき2名まで無料（座席・食事なし）でご参加いただけます。

（３）行程：

（４）ポイント：

・鉄道ランド行きツアー専用列車で、小倉工場鉄道ランドへ直接乗り入れを体験！

列車に乗ったまま、小倉総合車両センターへ入場します。

普段見ることのできない車窓からの景色に入場前からワクワク！ドキドキ！

「特急 かわせみ やませみ」での運行を予定。（運行状況により、他車両での運行となる場合がございます。）

【小倉総合車両センター集合・解散】小倉工場鉄道ランド特別ツアー

（１）発着地：小倉総合車両センター

（２）旅行代金：

大人 4,000円（お一人様あたり/税込）

こども 1,500円（お一人様あたり/税込）※3歳～小学生

※幼児（3歳未満）で食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。

※3歳未満のお子さまは大人1名につき2名まで無料（食事なし）でご参加いただけます。

（３）行程：

（４）ポイント：

・小倉総合車両センターの駐車場を無料で利用可能！ ※収容台数：100台（予約不可・先着順）

２．ツアー共通のポイント

・「工場見学」や「ミニトレイン乗車」「制服試着体験」など魅力的な体験メニューをご用意

※車両運用の関係で、「車内放送体験」はございません。あらかじめご了承ください。

≪「工場見学」における車両見学≫

「特急 かわせみ やませみ」、整備中の「特急 かんぱち・いちろく」、50系客車、783系CM-14編成、811系PM-2107編成、817系VK-523編成・VN-26編成、885系SM-8編成、YC1-209編成

※整備の工程上、見学車両が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※50系客車のイメージ※「特急 かんぱち・いちろく」のイメージ※YC1のイメージ

・1コイン（500円）で体験できるメニューをご用意！

「配線作業体験」・・・ドライバーを使って正しく配線を繋げて、ライトを点灯しよう！

その他にも技術体験メニューをご用意しております。

※配線作業体験のイメージ

・昼食は、現役の社員食堂「つばめ食堂」で召し上がれ♪

“カレー”と“うどん”をセットにしてご用意（お子さまはミニうどんとおにぎりのセットです。）

３．予約方法

※つばめ食堂のイメージ※大人用昼食のイメージ

（１）予約開始日時：2025年10月22日（水) 9：30～

（２）インターネット予約（クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/97785?page=1

４．ツアーに関するお問合せ先

ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489

営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業

※当ご案内からのお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。