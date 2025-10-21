【赤坂芸術祭2025】赤坂サカス広場紫テント10/22(水)　大久保千代太夫一座『寺山修司生誕９０&唐十郎生誕８５ 大記念祭』開催　カンフェティでチケット発売中！

ロングランプランニング株式会社

赤坂芸術祭2025 大久保千代太夫一座公演『寺山修司生誕90&唐十郎生誕85 大記念祭』が2025年10月22日 (水)に赤坂サカス広場 特設紫テント（東京都港区赤坂5丁目3-6）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティでチケット発売 :https://www.confetti-web.com/events/11072

赤坂芸術祭2025 カンフェティ取扱いチケット一覧

https://www.confetti-web.com/@/geijutusai2025



大久保千代太夫一座 公式サイト

https://www.xn--4gq6f6rh5akzjp2kzai157j.com

公式X

https://x.com/chiyofes117

大久保千代太夫一座 【赤坂芸術祭2025】にて『寺山修司生誕９０&唐十郎生誕８５ 大記念祭』開催！

大久保千代太夫一座は、2020年、寺山修司朗読劇&LIVE『引き金を弾け！言葉は武器だ！俺たちは行くぜ！』で旗揚げ。それ以降、毎年開催し規模を拡大し続けている。朗読劇と銘打っているが、本を持たない演目も多数あり、舞踏家、歌手、役者等、出演者は多種多様！

それぞれが各作品の主役で出演する演目を上演する。

舞台美術は美術作家マンタム。振付、神ひろし。

演目紹介

14時開演

「寺山修司朗読劇」&「紙芝居 あなたが風船を飛ばすとき」

17時45分開演

「戸川純 avec おおくぼけいライブ」&「寺山修司朗読劇」

～「寺山修司朗読劇」～

挿入歌は「血は立ったまま眠っている」ブルースのSpider Tetsuのオリジナル楽曲で、唄う。

映画「田園に死す」のあの場面 51年の時を経て三上寛が登場。

フラワー・メグは大久保千代太夫一座としては初の演目で出演。三上寛のギターで、「夢は夜ひらく」を唄う。

「人力飛行機ソロモン」の演説を萩原朔美。

で天井桟敷を彷彿とさせる根本豊「アメリカよ」（＊ソワレのみ）

「王女メディア」で世界から「クロスジェンダーなパフォーマー」と絶賛される神ひろしは「黒蜥蜴」。

唐十郎率いる状況劇場の怪優大久保鷹の「国家論」。

ラストは忌野清志郎作詞の「イマジン」。

唄うはロックミュージシャン山崎春美！コントラバス 渋さ知らず 不破大輔！バイオリン 後藤泰観！パーカッション ミヤモ！ギター Spider Tetsu、サスケ！

～「紙芝居 あなたが風船を飛ばすとき」～

寺山修司青春作品集４「さよならの城」より

「あなたが風船を飛ばすとき」

脚色：根本豊 振付：神ひろし 紙芝居図絵師：眞悠

全４話。各紙芝居と世界の果ての人々が繰り広げるさすらいの紙芝居をお楽しみください。

懐かしの妖かしのあの場所で、お会いしましょう！

～「戸川純 avec おおくぼけいライブ」～

大久保千代太夫一座３回目の出演！

「諦念プシガンガ」には古くからの友人である大久保千代太夫と山崎春美がコーラスで参加。

公演概要

赤坂芸術祭 大久保千代太夫一座公演

『寺山修司生誕90&唐十郎生誕85 大記念祭』

「寺山修司朗読劇」／「紙芝居 あなたが風船を飛ばす時」／「戸川純 avec おおくぼけいライブ」

公演日：2025年10月22日 (水)

会場：赤坂サカス広場 特設紫テント（東京都港区赤坂5丁目3-6）

■公演スケジュール

マチネ公演：14時開演

「寺山修司朗読劇」

「紙芝居 あなたが風船を飛ばすとき」

※受付開始は開演の60分前（13時）、開場は45分前（13時15分）

ソワレ公演：17時45分開演

「戸川純 avec おおくぼけいライブ」

「寺山修司朗読劇」

※受付開始・開場は開演の30分前（17時15分）

※上演時間は途中休憩を含め、2時間50分程を予定しております。

■出演者

「寺山修司朗読劇」

大久保鷹／萩原朔美／三上寛／岩佐鶴丈／根本豊（ソワレ）／神ひろし／Spider Tetstu／工藤丈輝／若林淳／岡庭秀之／渡部みか／Nima／清水麻八子／若林美保／里見瑤子／後藤泰観／山崎春美／ミヤモサスケ／不破大輔／フラワー・メグ

「紙芝居 あなたが風船を飛ばすとき」（マチネ公演）

根本豊／小島万智子／こむたん／池田薫／高野美由紀／むやちひるね／白川沙夜／森永太郎／シミズヒトシ／Nima／新井舞衣／杉村誠子／前田大椿／来栖隆文／上不あや／mikkiy A.k.A／吉田サユリ／Niko／フーミン／西入美咲／あき水菜／津野玲／帯刀ハルコ／燕樹／案浦彩華／琴松蘭児／金子レイチェル奈々

「戸川純 avec おおくぼけいライブ」（ソワレ公演）

戸川純／おおくぼけい

■スタッフ

音楽：J・A シーザー

美術：マンタム

「寺山修司朗読劇」

構成・演出・出演：大久保千代太夫

「紙芝居 あなたが風船を飛ばすとき」

作： 寺山修司

脚色 ：根本豊

振付：神ひろし

紙芝居 図絵師：眞悠

■チケット料金（税込）

【マチネ公演】

桟敷自由席 一般：4,500円、U25（枚数限定）：2,500円

階段自由席 一般：6,500円

＜カンフェティ限定割引＞

1,000円割引！ 階段自由席 6,500円 → カンフェティ席 5,500円！

【ソワレ公演】

桟敷自由席 一般：5,500円、U25（枚数限定）：2,500円

階段自由席 一般：7,500円

＜カンフェティ限定割引＞

1,000円割引！ 階段自由席 7,500円 → カンフェティ席 6,500円！

☆カンフェティとりおき予約

取り置き予約当日受付現金精算(会員登録不要)

取り扱い：階段自由席のみ

マチネ

https://torioki.confetti-web.com/form/4468

ソワレ

https://torioki.confetti-web.com/form/4469

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com