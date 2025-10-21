【日本初上陸】カリフォルニア発CBDブランド「Seven Leaves」が国内販売を開始。日本の法改正に準拠しながら、本場アメリカの香りと味わいを忠実に再現
商品 左:ティンクチャー2種類 右:使い捨てベイプ2種類
Seven Leaves LLC（本社：米国カリフォルニア州）は、カリフォルニア発のCBDブランド「Seven Leaves（セブンリーブス）」の日本市場への参入を発表いたします。「Seven Leaves」は、深い香りや心地よさが特徴の西海岸カルチャーを象徴するナチュラルCBDブランドです。
日本市場に向けた新法基準対応のCBD製品（ベイプ2種とティンクチャーオイル2種）を、「ChillMart オンライン」をはじめ、全国の取扱店で順次販売を開始いたします。
開発ストーリー
アメリカ工場訪問時集合写真
近年、CBD（カンナビジオール）は世界的に注目を集めており、海外ではライフスタイルやウェルネス分野を中心に市場が拡大しています。
日本国内でもその関心は高まりつつあり、より安心・安全な製品を求める声が増えています。
そこでセブンリーブスが本気で日本進出を決意した理由は、日本のCBDユーザーの声──
「安心して、法律に従いながら、毎日のリラックスタイムにCBDを取り入れたい」
という切実なニーズに応えるため。
その想いに応えるべく、日本担当がアメリカに渡り、企画から製造、輸入承認取得まで一年以上を費やしました。
最大の課題は、2024年の大麻取締法改正により世界でも類を見ないほど厳格化された日本基準を満たしつつ、本場アメリカが培った「心地よい時間」と「香りの深み」を再現すること。
GMP認証工場（アメリカ） - 日本向けCBD原料抽出装置
製品開発中 - 香りを1つずつ自身で試している様子
幾度もの試作と検証を重ね、100%自然由来ながらついに納得のいく製品が完成しました。
製品のクオリティはもちろん、透明性ある輸入手続きと徹底した品質管理を約束し、日本における健全なCBD産業を牽引するリーダー的存在を目指します。
Seven Leaves ブランドについて
Seven Leavesは、 2008年にカリフォルニアで誕生した西海岸カルチャーを象徴するヘンプブランドです。
単なる商品を販売しているブランドではなく、『音楽・アート・ライフスタイル』からインスピレーションを受けたパッケージを採用するなど、カリフォルニアのカルチャー的存在として成長してきました。
アメリカヘンプ事業展示会 Hall of Flowers - セブンリーブスエリア
国からヘンプ事業ライセンスを取得した大規模自社栽培・製造体制を持ち、自社製品は無農薬で完全ナチュラルなままの状態でお客様の手に渡ります。
そして2025年8月、ついにそのクオリティをCBD製品として日本のユーザーへと届けます。
商品紹介
厚生労働省および税関による正式な輸入承認を受けており、日本の最新規制（THC残留値1ppm以下）に完全準拠──
すべての製品でロットごとの成分分析（CoA）を取得しています。
ベイプ（電子シーシャ 1ml）
カンナビノイド含有量48%以上。CBG・CBNに加え、希少カンナビノイドCBCを含むブロードスペクトラムCBDを採用。
さらに、ヘンプ由来の香り成分テルペンによって本場の香りと味わいを忠実に再現。
Northern Lights（ノーザンライツ）
落ち着いた深みあるフレーバー。
一日の終わりに、思考をオフにする時間のお供に
価格：6,500円（税込）
詳細を見る :
California Fruit Basket（カリフォルニア・フルーツバスケット）
爽やかで華やかな果実の香り。
仕事の合間のリフレッシュや、アクティブな日のスタートに
価格：6,500円（税込）
詳細を見る :
ティンクチャーオイル（大容量30ml）
「1滴飲む」だけで、日々のライフスタイルに取り入れやすいオイルタイプ。
CBD配合ブロードスペクトラムオイル
ブロードスペクトラム 5.3%
シンプルにCBD + MCTオイルだけを配合。
今日はしっかりとオフしたいというときにおすすめ
価格：6,500円（税込）
詳細を見る :
エナジー 7.4%（ブロードスペクトラム）
CBDとCBGに加え、タンジェリン精油とスイートオレンジ精油をブレンド。
柑橘の爽やかな香りが広がり、集中したい日中におすすめ
価格：9,500円（税込）
CBG+CBD配合エナジーオイル
詳細を見る :
日本代表よりご挨拶
鈴木トム（CBD通販・ChillMart代表）
日本代表の鈴木トムです。
企画から現地での開発、輸入承認に至るまで、すべてのプロセスを自分の目で確認してきました。
その道のりは一年以上にわたり、自分自身も一歳年を重ねるほどでしたが、その過程で「このブランドなら日本に本当のCBD体験を届けられる」という確信を得ることができました。
これからSeven Leavesの魅力を、日本の皆さまへ安心と共にお届けできることを心より楽しみにしています。
販売情報
Seven LeavesのCBD製品は2025年8月より順次販売を開始し、正規代理店 「ChillMart オンライン」をはじめ、全国のCBDショップ・喫煙具店・飲食店などで展開予定です。
各種製品のお取り扱い・卸につきましては、柔軟なプランをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
ブランド・お取り扱いに関するお問い合わせ
Seven Leaves Japan（セブンリーブスジャパン）
日本代表：鈴木トム
メールアドレス：tomsuzuki@sevenleavesca.com
電話番号：070-8520-8537
公式サイト：https://sevenleaves.jp