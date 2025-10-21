「22/7(ナナブンノニジュウニ)」の限定版ホロモデル発売決定＆世界観に没入できるイマーシブシアター「ニジゲート」体験実施

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、秋元康総合プロデュースのSony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト「22/7(ナナブンノニジュウニ)」のホロモデルの限定版シリアルカードを2025年10月24日（金）よりTSUTAYA EBISUBASHI B1F 大阪IP 書店にて販売開始することをお知らせいたします。

発売に合わせて、店舗型イマーシブシアター『NIJIGATE』（以下『ニジゲート』）体験を実施いたします。体験された方には、限定ポストカードをプレゼントいたします。

■ホロモデルとは

「ホロモデル」は、スマートフォンやMeta Quest 3/3Sなどで、アニメやゲームの公式キャラクターを鑑賞できるサービスです。

ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先でもホロモデルを表示し、お気に入りのキャラクターと一緒に写真撮影することができます。

※開発中のイメージです。※開発中のイメージです。

本限定版には、「ビーチボール」「ビーチチェア」「ビーチパラソル」のアイテムが付属しており、ホロモデルと組み合わせて撮影を楽しむことができます。

※各ホロモデルに上記アイテム3種が付属します。

アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download

■「TSUTAYA EBISUBASHI」で発売

2025年10月24日（金）よりTSUTAYA EBISUBASHI B1F 大阪IP 書店にて、シリアルカード形式でのホロモデル販売を実施いたします。

カードの裏面に記載されているシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体と交換することができます。

インテリアとして飾ったり、コレクションしても楽しめるデザインです。

《商品概要》

TSUTAYA 限定版 ホロモデル本体 『22/7』シリアルカード

斎藤ニコル (水着衣装)／滝川みう (水着衣装)／藤間桜 (水着衣装)／一之瀬蛍 (水着衣装)／織原純佳 (水着衣装)／桐生塔子 (水着衣装)／瀬良穂乃花 (水着衣装)／西浦そら (水着衣装)／氷室みず姫 (水着衣装) 全9種

価格：各3,850円(税込)

※本商品は、シリアルカードのみの販売となります。Xマーケットでの販売は現状予定しておりません。

【対応デバイス】

・スマートフォン

・MRデバイス（Meta Quest 2、Meta Quest Pro、Meta Quest 3、Meta Quest 3s）

・ホロモデリンク

・Looking Glass Go

など

■「22/7」コンテンツのニジゲートが登場

ホロモデル販売と合わせて、2025年10月24日（金）より「22/7」の世界観を楽しめる『ニジゲート』体験をTSUTAYA EBISUBASHI B1F 大阪IP 書店にて実施いたします。

ナナニジメンバーが周りに登場し、一緒に「あなたでなくちゃ」のMVをお楽しみいただけます。

『ニジゲート』を体験された方には、限定ポストカードをプレゼントいたします。

『ニジゲート』とは、参加者は二次元の世界へ行ける転送装置をイメージしたブースに入り、MRゴーグルを装着すると、立体音響など、五感すべてを刺激する演出で、まるで作品の世界に飛び込んだような没入感を味わうことができる店舗型イマーシブシアターです。

今回の展示では、川上産業株式会社より提供された「ONE-Z」を採用。優れた防音性と高いクッション性を兼ね備えた次世代型ボックスを使用し、快適かつ高品質な体験環境を実現しております。

また、ローランド株式会社は革新的な電子楽器を手がけるグローバル企業として、本コーナーにて照明効果を制御するVC-1DMXを用い、音に連動した照明演出を展開。参加者の皆様には、音と光が融合した新たな感覚をお楽しみいただけます。

《「22/7」ニジゲート体験 開催情報》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/269_1_36291e7bf1f6a964f41612d661baeb83.jpg?v=202510210657 ]

■「22/7(ナナブンノニジュウニ)」オリジナルグッズ発売決定

「22/7(ナナブンノニジュウニ)」水着衣装のホロモデルを使用したオリジナルグッズを発売いたします。本日2025年10月21日（火）よりGugenkaのBOOTHサイトにて、オンラインでの受注販売を開始いたしました。

『ニジゲート』体験を行うTSUTAYA EBISUBASHI B1F 大阪IP 書店でも、10月24日（金）より店舗販売を行います。

店舗限定購入として、オリジナルグッズを合計10,000 円(税込)以上お買い上げごとにクリアファイルを1枚プレゼントいたします。

※特典は店舗のみ配布となり、オンライン販売は特典対象外となります

※ソロブロマイドの店舗販売は、11月以降を予定しております。

《「22/7」オリジナルグッズ一覧》

◆22/7 ホロモデル（水着衣装）ソロブロマイド（全27種/ランダム6枚入り）

価格：1,200円（税込）

受注販売ページ：https://gugenka.booth.pm/items/7560951(https://gugenka.booth.pm/items/7560951)



◆22/7 ホロモデル（水着衣装）アクリルスタンド（全9種）

価格：2,000円（税込）

受注販売ページ：https://gugenka.booth.pm/items/7560959(https://gugenka.booth.pm/items/7560959)



◆22/7 ホロモデル（水着衣装）缶バッジ（全9種/ランダム）

価格：500円（税込）

受注販売ページ：https://gugenka.booth.pm/items/7560964(https://gugenka.booth.pm/items/7560964)





■株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/