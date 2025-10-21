¡ØÄ¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏËãµÜµ³°¡ÀèÀ¸¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡ª
¹á¿å¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡¢¡ØÄ¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡Ù¡¡¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏËãµÜµ³°¡ÀèÀ¸¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDREAMING PRINCESS¡×¤ÈAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÇÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ç¤Ï10·î21Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
MAGNET by SHIBUYA109¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡ÖFAIRYTAIL¡×¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ØÄ¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
¡ØÄ¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢1988Ç¯4·î13Æü¤«¤é12·î21Æü¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎËè½µ¿åÍËÆü17:00-17:30¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
1999Ç¯¡£Åìµþ¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¶õ¤«¤éÍî²¼¤·¤¿4¤Ä¤Îð¨ÀÐ¤Ë¤è¤ê²õÌÇ¤·¤¿¡£
2030Ç¯¡¢¿Í´Ö¤ÏÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤ÎËµ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê²Ê³ØÅÔ»Ô¡Ö¥á¥¬¥í¥·¥Æ¥£¡×¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢²Ê³Ø¼Ô¥®¥ë¥Ðー¥È¡¦¥á¥Ã¥·¥åÎ¨¤¤¤ëÍÅËâÃ£¤¬¸½¤ì¤ë¡£Èà¤é¤ÏÍÅËâÀÐ¤ÎÎÏ¤ÇÍÅËâ²¦¤òÉü³è¤µ¤»¡¢À¤³¦¤òÀ¬Éþ¤·¤è¤¦¤È´ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥µ¥¤¥½¥Ë¥Ã¥¯³Ø±àÄ¹¤Î¥á¥â¥êー¡¦¥¸ー¥ó¤ÏÍÅËâ¤Î¹¶·â¤òÍ½´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ç³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥¿ー¡×¤È¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¿·â¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥á¥â¥êー¤Ï3¿Í¤ÎÀï»Î¡¢¶Á¥ê¥ç¥¦¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥§ー¥¬ー¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥àÃ£¤È¶¦¤ËÍÅËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£º£¤³¤³¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Üー¥°Àï»Î¡Ö¥Üー¥°¥Þ¥ó¡×¤ÎÀï¤¤¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢²ÄÎù¤Ç²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀïÆ®¤Ç¤Ïµ¡ÉÒ¤Ç¶¯¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È±Æ¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥íー¥º¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢¥Ô¥ª¥Ëー¤ä¥Õ¥êー¥¸¥¢¤Î²ÄÎù¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤Î²¹¤«¤ß¤¬¥¢¥Ë¥¹¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»Ä¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥ì¥â¥ó¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥»¥ó¥Á¥Õ¥©¥ê¥¢¥íー¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¥ó¥È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥ê¥êー¥ª¥Ö¥¶¥Ð¥ìー
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥Ù¥Á¥Ðー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¡¢¥·¥Àー¥à¥¹¥¯
Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥¿ーver
¥¢¥Ë¥¹¤¬¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥¿ー¤òÁõÃå¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê½÷À¤¬Àï»Î¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ç¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤µ¤È¶¯¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥Õ¥íー¥é¥ë¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Ï»É·ãÅª¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤È¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¥ì¥Ã¥É¥íー¥º¤¬½÷À¤é¤·¤µ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¤¬Àï¤¦½÷À¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¥«¥·¥ß¥¢¥¦¥Ã¥É¤¬¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥¿ー¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÊñÍÆ´¶¤È°ÂÄê´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¥¢¥ó¥Ðー¥°¥ê¥¹¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤¬Àï»Î¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥¹¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥íー¥é¥ë¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¥ó¥È¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥ì¥Ã¥É¥íー¥º¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥«¥·¥ß¥¢¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ð¥Ë¥é¡¢¥¢¥ó¥Ðー¥°¥ê¥¹¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯
Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê£²¼ïÎà¡Ë
ËãµÜµ³°¡ÀèÀ¸¤Î¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê£²¼ïÎà¡Ë
ËãµÜµ³°¡ÀèÀ¸¤Î¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ØÄ¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡Ù¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ ¡§50ml ¡¡¡¡
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡
À®Ê¬ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¦¹áÎÁ¡¦¿å
²Á³Ê¡¡¡¡¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥¿ーver
ÍÆÎÌ ¡§50ml ¡¡¡¡
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡
À®Ê¬ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¦¹áÎÁ¡¦¿å
²Á³Ê¡¡¡¡¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é ¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥¿ーver¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¡¡¡¡
¥µ¥¤¥º¡¡ ¡§A4 ¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥¿ーver¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥µ¥¤¥º¡¡ ¡§A4 ¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ä¶²»Àï»Î¥Üー¥°¥Þ¥ó¡¡¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://fairytail.jp/borgman/parfum/
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡X¡§https://x.com/fairytailparfum
(C)1988 TOHO CO., LTD. / ASHI PRODUCTIONS CO., LTD.
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÆÃ»£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤Î¹á¿å¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ä¸Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·§Ã«Í¦´õ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7ÃúÌÜ11-7 »°¶¦ÀÖºä¥Ó¥ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡§https://fairytail.jp/