金価格が高騰する今、千年の守りをあなたの指先に。純金の金剛力士像〈阿吽一対〉、期間限定で特別発売スタート。

購入はこちらから(https://jungold.base.shop/items/122045118)
商品概要
商品名：純金の金剛力士像 ペア 約1グラム×2個 ※額縁ケース付き
素材：K24（純金99.9%）
重量：約1g × 2体（阿形・吽形）※製造工程により±10%変動
サイズ：各 約12mm（指先サイズ）
付属品：JUNGOLD保証書／額縁ケース付き
価格：64,800円（税込）
販売方法：受注生産（納期：約40日）
販売サイト：https://jungold.base.shop/items/122045118
🪙金価格高騰のいま、“祈りのかたち”としての純金へ
2025年現在、世界的なインフレや地政学リスクを背景に、
金価格は過去最高値を更新。国内の大手地金商では1gあたり23,000円を超える日も続いています。
そんな中、株式会社RAINが展開する純金ブランド「JUNGOLD」は、
「資産価値」だけでなく「祈り」や「芸術性」も宿す純金を提案。
千年の守護を象徴する「金剛力士像（阿吽一対）」を、
指先サイズの黄金で表現しました。
🕉️阿吽の呼吸──すべての調和を象徴する一対
金剛力士像は常に二体で一対。
右の**阿形（あぎょう）は口を開き「始まり」を、
左の吽形（うんぎょう）**は口を閉じ「終わり」を象徴します。
「阿」は宇宙の始まり、命の誕生。
「吽」は宇宙の終わり、命の帰着。
二体が並ぶことで、
始まりと終わり・生と死・動と静──すべての調和を表します。
この思想こそ、「阿吽の呼吸」という言葉の源です。
💬 金が最も輝く時代に──。
阿は始まり、吽は終わり。
すべての調和を象徴する黄金の守護神が、あなたを静かに護り続けます。
🏢会社概要
会社名：株式会社RAIN
所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階
代表者：代表取締役 石川正道
設立：2015年12月
事業内容：
・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売
・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開
・宝石、ラボダイヤの商品開発
・法人向けOEM・記念品製作
実績：
・クラウドファンディング累計支援額3億円超
・2000種類以上の商品開発
連絡先：
TEL／FAX：03-6284-7200
Email：rainrain20151111@gmail.com
公式サイト・SNS：
・ECサイト：https://jungold.base.shop/
・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/
・note：https://note.com/raindrop_