金価格が高騰する今、千年の守りをあなたの指先に。純金の金剛力士像〈阿吽一対〉、期間限定で特別発売スタート。

株式会社RAIN

購入はこちらから(https://jungold.base.shop/items/122045118)

商品概要

商品名：純金の金剛力士像 ペア 約1グラム×2個 ※額縁ケース付き

素材：K24（純金99.9%）

重量：約1g × 2体（阿形・吽形）※製造工程により±10%変動

サイズ：各 約12mm（指先サイズ）

付属品：JUNGOLD保証書／額縁ケース付き

価格：64,800円（税込）

販売方法：受注生産（納期：約40日）

販売サイト：https://jungold.base.shop/items/122045118

🪙金価格高騰のいま、“祈りのかたち”としての純金へ

2025年現在、世界的なインフレや地政学リスクを背景に、

金価格は過去最高値を更新。国内の大手地金商では1gあたり23,000円を超える日も続いています。

そんな中、株式会社RAINが展開する純金ブランド「JUNGOLD」は、

「資産価値」だけでなく「祈り」や「芸術性」も宿す純金を提案。

千年の守護を象徴する「金剛力士像（阿吽一対）」を、

指先サイズの黄金で表現しました。

🕉️阿吽の呼吸──すべての調和を象徴する一対

金剛力士像は常に二体で一対。

右の**阿形（あぎょう）は口を開き「始まり」を、

左の吽形（うんぎょう）**は口を閉じ「終わり」を象徴します。

「阿」は宇宙の始まり、命の誕生。

「吽」は宇宙の終わり、命の帰着。

二体が並ぶことで、

始まりと終わり・生と死・動と静──すべての調和を表します。

この思想こそ、「阿吽の呼吸」という言葉の源です。

💬 金が最も輝く時代に──。

阿は始まり、吽は終わり。

すべての調和を象徴する黄金の守護神が、あなたを静かに護り続けます。

🏢会社概要

会社名：株式会社RAIN

所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階

代表者：代表取締役 石川正道

設立：2015年12月

事業内容：

・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売

・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開

・宝石、ラボダイヤの商品開発

・法人向けOEM・記念品製作

実績：

・クラウドファンディング累計支援額3億円超

・2000種類以上の商品開発

連絡先：

TEL／FAX：03-6284-7200

Email：rainrain20151111@gmail.com

公式サイト・SNS：

・ECサイト：https://jungold.base.shop/

・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/

・note：https://note.com/raindrop_