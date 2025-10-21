ナインティナイン・矢部浩之がプロデュースする子どもたちのサッカー大会『やべっちCUP 2025』12月7日（日）に高円宮記念JFA夢フィールドで開催

吉本興業株式会社

ナインティナイン・矢部浩之プロデュースのサッカー大会『やべっちCUP 2025』を2025年12月7日（日）に高円宮記念JFA夢フィールドで開催します。

8回目となる今大会は、毎年恒例のU-12（小学6年生以下）のサッカーチーム総勢12組による大会と、プロサッカー選手、OB、サッカー好き芸人の混合チームによるエキシビジョンマッチに加え、昨年好評だったサッカー教室をバージョンアップ。さらに多くの子どもたちにサッカーの楽しさを伝えるべく、矢部本人が参加する「やべっちクリニック」も実施します。

「やべっちクリニック」について

昨年初開催し好評だったサッカー教室をバージョンアップし、矢部浩之本人が参加する「やべっちクリニック」を開催します。やべっちCUPの大会に出場しない選手たちも参加が可能です。矢部と、よしもとスポーツ所属のサッカー選手・OBなどが、小学生全学年を対象に30人の子どもたちにサッカーの楽しさをレクチャーします。参加者の募集期間は11月1日（土）~14日（金）を予定。応募方法や詳細については後日、やべっちCUPの公式X（https://x.com/Runway0819）やホームページよりお知らせします。

出演者コメント

矢部浩之（ナインティナイン）

『やべっちCUP』8回目になります。大会のメインとなるのは当然U-12の選手たちになりますが、毎年、自分が一番楽しんでるなあと思います。今回も様々な方のご協力をいただき、開催できることを嬉しく思っています。新たに「やべっちクリニック」も実施しますので、そこも楽しみにしていただきたいです。

『やべっちCUP2025』概要

大会概要・規則

大会：やべっちCUP2025

日時：2025年12月7日（日）9:00～16:30(イベントの進行状況により終了時間は前後します。)

≪スケジュール≫

9:00～ 開会式

9:20～10:30 子ども予選リーグ

10:45～ 出演者全員登場ステージイベント

11:25～ エキシビジョンマッチ(大人vs子ども)

13:10～ 試合～閉会式

≪その他≫

・Cピッチ：サッカー教室（やべっちクリニック）

会場：高円宮記念JFA夢フィールド（〒261-0022 千葉県千葉市美浜区美浜11）A/B/Cピッチ

募集：U-12（小学6年生以下)12チーム

募集期間：2025年10月16日(木)～2025年10月29日(水)

応募方法：https://www.runway-football.com/yabecchicup2025

抽選結果：2025年11月5日（水）15時以降に、抽選結果をメールにてお送りします。

参加対象：

※チームスタッフ（監督/コーチ）の方が代表して、募集ホームにてエントリーを行ってください。

１.U-12のチームとして、登録選手が10名以上（20名未満）在籍であること。

２.移動・食事・宿泊等、自チームの負担にて大会に参加できるチームであること。

３.大会運営に協力していただけるチームであること。※一部大会スポンサーの意向でご協力いただく項目があります。（大会中の指定のビブス着用や撮影の協力等）

４.チーム及び選手の肖像使用について協力すること。（大会HPや映像、メディア等で大会に関係する露出について許諾いただけるチームであること）

５.ユニホーム（ホーム&アウェイ）をご用意すること。

大会形式：

・4ブロックにてリーグ戦を行い、上位8チームが決勝トーナメント、下位4チームが下位トーナメントにて試合を行います。

・「U-12」4チーム、「スペシャルチーム」1チーム（U-12チームの「スペシャルチーム」との対戦はエキシビジョンマッチとして、リーグ戦の勝敗には関係しません。各チーム1試合エキシビジョンマッチを行います。）

※試合相手は当日発表します。

・1試合20分1本で実施※エキシビションマッチは12分1本

・ベンチ人数 役員:2名まで、選手10名～20名