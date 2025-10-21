煌めきに満ちるホリデーシーズンに向けたグラフのグローバル フェスティブ キャンペーン「I WISH」がスタート

グラフダイヤモンズジャパン株式会社グラフの新キャンペーンに登場する印象的なハイジュエリーセット。トータル136カラットを超えるダイヤモンドをモダンなチェーンモチーフにあしらい、ラウンドパヴェエメラルドの繊細なラインが彩りを添えます。

グラフは、新たなフェスティブキャンペーン「I WISH」をローンチいたしました。冬の魅惑的な輝きへのオマージュである「I WISH」は、グラフを象徴する比類ない希少性と卓越した輝きを湛えるストーンの壮麗な美しさを描き出します。本キャンペーンでは、希少なダイヤモンドやジェムストーンを大胆なデザインにあしらったコンテンポラリーなハイジュエリーがフィーチャーされます。雪のように白く輝くダイヤモンドは幸福感に満ちるピュアな輝きを放ち、鮮やかなイエローダイヤモンドのジュエリーは羨望の眼差しを集めます。そして、深い森の囁きを思わせるグリーンが印象的なエメラルドは、ダイヤモンドとともに豊かな色彩でジュエリーを彩ります。

「I WISH」キャンペーンに登場する数多くのハイジュエリークリエイションより、トータル136カラットを超えるダイヤモンドとエメラルドが施されたモダンなチェーンモチーフのハイジュエリー セットが、パワフルなエネルギーを放ちます。モチーフの内側にはラウンドパヴェ エメラルドが巧みに施され、グラフを象徴するカラーであるグリーンの繊細な輝きが、ブランドのシグネチャーとしてジュエリーに彩りを添えます。連なるチェーンモチーフの間には、オーバルシェイプやエメラルドカット、ペアシェイプなどの大粒のダイヤモンドがあしらわれ、魅惑的な輝きを放ちます。

構築的なデザインが印象的なハイジュエリーネックレスには、90カラットに及ぶ卓越したダイヤモンドがあしらわれています。バゲットカットエメラルドで鮮やかに彩られたダイヤモンド ストランドは、優美なカーブを描きながら幾重にも連なり、その間にはペアシェイプダイヤモンドがグラデーションを描くようにセットされ、リズミカルかつ深みのある輝きを放ちます。

アヴァンギャルドなデザインと卓越したクラフツマンシップが融合することで生まれた唯一無二の存在感を放つイヤリングは、ラウンドパヴェダイヤモンドが煌めく雪のように敷き詰められ、その中央には9カラットのファンシーイエロー クッションカットダイヤモンドがセットされ、鮮烈な色彩のコントラストを生み出しています。

また「I WISH」キャンペーンには、16カラット ファンシーヴィヴィッドイエロー オーバルシェイプ ダイヤモンドや、15カラット Dカラー フローレス エメラルドカット ダイヤモンド、そして17カラット コロンビア産エメラルドなど、グラフを象徴する極上のストーンが壮麗な輝きを放つソリテールリングもフィーチャーされます。

さらに、夜空に降る流れ星のように眩い輝きを放つハイジュエリーセットも登場し、ラウンドブリリアントカット ダイヤモンドとバゲットカット ダイヤモンドが芸術的なバランスにセットされたグラフィカルな美しさで見る人を魅了します。

グラフCEO、フランソワ・グラフは次のようにコメントしています。「2025年の「I WISH」キャンペーンに登場する作品は、大胆かつ魅惑的、そして眩い輝きに満ち溢れ、ジュエリークリエイションにおけるグラフの精神性を真に象徴しています。唯一無二のハイジュエリーから、クラシカルなダイヤモンドジュエリー、そして人気のジュエリーコレクションにいたるまで、このフェスティブシーズンを彩るすべてのジュエリーは、グラフが65年にわたり継承してきた比類ないクラフツマンシップにより、情熱と真心を込めてクリエイトされています。」

■グラフについて

ロンドン、ニューボンドストリートに本店を構える究極のダイヤモンドジュエラー「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラーとして世界にその名を知られています。創業者 兼 現会長のローレンス・グラフOBEは「21世紀のキング オブ ダイヤモンド」の異名のとおり、ダイヤモンドを見極める天賦の才とビジネスセンスを持ち合わせ、1960年にグラフを創業すると王族を始めとする大富豪や石油王など一流の顧客の信頼を得て、この世のものとは思えない極上のジュエリーの数々を手掛けてきました。現在ではフランソワ・グラフCEOのもと、世界に70店舗あまりを展開。原石の買い付けからカッティング、研磨、ジュエリー制作に至るまで一貫して自社で手掛ける真のダイヤモンドカンパニーとして、現在日本国内では11店舗にて日常使いのアイテムから、ブライダルコレクション、ハイジュエリーに至るまで幅広く展開しています。

グラフダイヤモンズジャパン クライアントサービス 0120-663-687

https://www.graff.com