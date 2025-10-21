【ノックラーン】「スタートアップHRフォーラム2026」開催決定！スポンサー募集開始のお知らせ
株式会社ノックラーン（本社：[会社の所在地を想定]、代表取締役：[代表取締役を想定]）は、スタートアップの人事・採用に関する最新のノウハウとネットワークを提供するイベント「スタートアップHRフォーラム」を開催いたします。
開催に先立ち、イベントの概要を先行公開するとともに、本フォーラムを共に盛り上げてくださるスポンサー企業の募集を開始したことをご報告いたします。
※本フォーラムは、2026年2月の開催を想定しております。
「スタートアップHRフォーラム」開催概要
本カンファレンスは、スタートアップの「社会的な認知度向上」「採用力強化」、そして「採用支援ネットワークの構築」という3つの主要な目的を掲げ、スタートアップ企業のさらなる成長と発展に貢献することを目指し開催いたします。
前回、2025年7月に「スタートアップHRフォーラム2025」を開催し、200名以上の方に申し込みをいただきました。
本イベントの開催概要
イベント名：スタートアップHRフォーラム2026
開催日時：2026年2月開催
開催形式：オンライン / オフラインのハイブリッド形式
対象者
・採用に課題を感じているスタートアップの経営層・HR担当者
・これからHRに携わりたいスタートアップの方など
主催：株式会社ノックラーン
（※正確な開催日、会場、プログラム詳細については、後日改めて発表いたします。）
想定される主な講演・パネルディスカッションテーマ
当日は、各人材領域のプロフェッショナルな知見を持つ登壇者を招き、スタートアップの事業成長を加速させるための実践的な「ノウハウ」を深く掘り下げます。
特に、採用戦略、組織開発、最新テクノロジーの活用など、スタートアップのHRにおける重要テーマに焦点を当てたセッションを予定しています。
想定される主なテーマ
・ダイレクトリクルーティング
・ディープテック企業の事例から学ぶ、成功する組織の特徴
・採用×AI（AI時代の人事業務の変化・AI活用ノウハウなど）
・エンジニア採用
・CXO採用
・理想の組織の作り方
・採用管理
・最先端のHR支援ツール動向
スポンサー企業様の募集について
本フォーラムの開催に際して、共に推進してくださる企業様をスポンサーとして広く募集いたします。スポンサー企業様のご協力により、本カンファレンスがスタートアップにとってより価値あるものとなるよう努めさせていただきます。
スポンサー企業様のメリット
・スタートアップのHR担当者へのダイレクトなリーチ
・採用や組織に関するソリューション・サービスのブランド認知度向上
・共同でのコンテンツ作成や登壇を通じた参加者との接点創出
早期特典もご準備しております。
【スポンサーシップに関するお問い合わせ】
ご興味をお持ちいただけた企業様は、以下のURLより詳細をご確認の上、お問い合わせください。
https://recboo.com/contact
Recbooサービス概要
「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。
主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。
直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。
特徴
・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援
・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制
・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能
・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能
「Recboo」の詳細はこちら :
https://recboo.com/
社名：株式会社ノックラーン
所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階
代表取締役：福本 英
事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業
設立日：2022年3月14日
公式サイト：https://recboo.com/
本プレスリリースに関するお問い合わせ
取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。
お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact
メールアドレス：info@knocklearn.com