【キャセイ】「エコノミー＋プレミアム・エコノミー航空券」特別セールを開催

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）の航空事業、キャセイパシフィックはこのたび、日本から香港を経由してご旅行の際、日本 ― 香港と香港 ― 最終目的地で異なる客室クラスを利用できるという航空券を新たに導入し、「エコノミー＋プレミアム・エコノミー航空券」の特別セールを開始いたしました。

本航空券は、2つの客室クラスを組み合わせ、コストパフォーマンスと快適性を両立した旅を提案するもので、中長距離路線で、日本-香港間はエコノミークラス、香港-最終目的地間はプレミアム・エコノミークラスを利用しワンランク上のくつろぎをご体験いただけます。

プレミアム・エコノミークラスの座席には、ゆったりとしたリクライニング機能、広めの足元スペース、頭部と首をしっかりと支えるヘッドレスト、脚全体を支えるレッグレスト、そして高級感のあるレザー仕上げのフットレストを完備しています。『デザイン・エア・アワード 2024』では、「ベスト・ニュー・プレミアム・エコノミークラス 2024(https://news.cathaypacific.com/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%96-%E3%82%B6-%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2-%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC-%E3%83%93)」を受賞し、その優れた機内体験は、長時間の移動も快適にお過ごしいただけるよう設計されています。

機内食はミシュランの星を獲得したパートナーレストラン「ヤッ・トゥン・ヒン」監修による特別メニューをご提供。長距離路線ではおしぼりとウェルカムドリンク、機内で温めてご提供する香港名物「エッグタルト」、淹れたてのコーヒーとともに、豊富な機内エンターテイメントをお楽しみいただけます。



特別運賃を、cathaypacific.com(https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/book-a-trip/book-flights/reason-to-book-direct.html)で直接ご予約いただくと、香港での交通機関最大20％割引や空港での割引が使え、希望のフライトと運賃を72時間まで保留してゆっくりと考えることもできます。他にもマイルとキャッシュを組み合わせて航空券を購入するなども可能となっています。

本セールの対象となる最終目的地には、パリ、メルボルン、ニューヨークなどの主要都市が含まれます。長距離となる香港からのフライトでは、より快適で上質な空の旅をご提供いたします。

「エコノミー＋プレミアム・エコノミー航空券」特別セール概要

■予約期限：2025年11月30日（日）まで

■旅行期間：2025年10月9日-2026年3月31日

■ご搭乗区間と客室クラス：

＜エコノミークラス＞ 東京（成田／羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌 ↔ 香港

＜プレミアム・エコノミークラス＞ 香港 ↔ 最終目的地

■割引コード：JPYPLUSPEY

■セール詳細とご予約方法：特設ページ(https://flights.cathaypacific.com/ja_JP/offers/economy-plus-premium-economy-offer.html)よりご確認いただけます

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは70年以上の歴史を持つ香港のフラッグキャリアで、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げプレミアムなフライトを提供しています。キャセイ・グループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。

キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。



キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

公式Facebook: https://www.facebook.com/cathaypacific/?locale=ja_JP

公式LINE：https://lin.ee/gSwA0GH