目黒発のオーガニックセレクトショップ hibino人工甘味料・乳成分不使用の「Soy Protein cocoa」LINE登録で初回3,980円キャンペーンを10月11日より開始

株式会社hibino

株式会社hibino（本社：東京都品川区、代表取締役：吉川康弘）は、「からだにやさしいもの、永く使い続けられるもの、環境に配慮されているもの」をテーマに、日々の暮らしを豊かにするオーガニックセレクトショップを運営しています。このたび、人気商品「hibino Soy Protein cocoa（ヒビノ ソイプロテイン ココア）」をより多くの方にお試しいただくため、LINE公式アカウント登録者限定の初回キャンペーンを2025年10月11日（金）より開始します。通常価格5,670円（税込）のところ、初回限定価格3,980円（税込）で購入できます。

健康志向の方や乳糖不耐症の方にもやさしい植物性プロテイン

hibinoは、目黒駅近くに店舗を構えるオーガニックセレクトショップです。

「人工甘味料や添加物が多いプロテインは苦手」「乳糖不耐症でホエイプロテインが合わない」といったお客様の声をもとに、からだに負担をかけず、自然な味わいを楽しめるソイプロテインを提案しています。

hibino Soy Protein cocoa は、「毎日飲みたくなるやさしいプロテイン」をテーマに、セレクトショップとして培った素材選びの経験と自然へのこだわりをもとに開発。人工的な甘さを抑えた飲みやすい味と、溶けやすさが特長です。

hibino Soy Protein cocoa の特長

キャンペーン概要

- からだにやさしい5つの無添加人工甘味料、香料、着色料、保存料、乳成分を一切使用していません。乳糖不耐症の方やヴィーガンの方にも安心の植物性プロテインです。- 国産大豆100％使用植物性たんぱく質を豊富に含む国産大豆を100％使用。1杯で15gのたんぱく質を摂取でき、健康的な毎日の基盤をサポートします。- 自然由来のやさしい甘み甘味料には有機アガベシュガーを使用。自然な甘さとすっきりした後味で、「甘すぎるプロテインが苦手」という方にも好評です。- 溶けやすく飲みやすい処方「ダマになりにくく、水やミルクにさっと溶ける」高い溶解性を実現。忙しい朝や運動後でも手軽に取り入れられます。- 家族みんなで楽しめる味わい有機ココアパウダーのまろやかな香りと口当たりで、お子様にも飲みやすい味わいです。美容・健康・ボディメイクをサポートする、家族みんなのウェルネス習慣におすすめです。

名称：hibino Soy Protein cocoa LINE登録者限定 初回キャンペーン

期間：2025年10月11日（金）～ 終了日未定

対象商品：hibino Soy Protein cocoa（600g）

内容：通常価格5,670円（税込） → 初回限定価格3,980円（税込）

登録方法：LINE公式アカウントを友だち登録し、クーポン利用で割引適用

URL：https://lin.ee/o4y6gDg

商品情報

商品名：hibino Soy Protein cocoa（ヒビノ ソイプロテイン ココア）

内容量：600g

通常価格：5,670円（税込）

原材料：粉末状大豆たんぱく（国内製造）、有機アガベシュガー、有機ココアパウダー、各種ビタミン

特徴：人工甘味料不使用／乳成分不使用／国産大豆100％／高溶解性／自然由来の甘み

代表コメント

「hibinoのプロテインは、“続けられるやさしさ”を大切にしています。飲む人も、作る人も、環境も幸せになる。そんなサステナブルな美と健康を、毎日の一杯から届けたいと考えています。」

株式会社hibino 代表取締役 吉川 康弘

会社概要

会社名：株式会社hibino

所在地：東京都品川区上大崎3-3-5 新陽CKビル103

設立：2021年1月

代表取締役：吉川 康弘

事業内容：オーガニックセレクトショップ運営、商品開発、ECサイト運営、ワークショップ企画

URL：https://hibino-meguro.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社hibino 広報担当

メールアドレス：contact@hibino-jp.com