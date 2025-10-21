設計事務所・イベント会社へのSNSマーケティング支援で成果創出！
株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、設計事務所およびイベント企画会社への支援を通じて、SNS起点のブランド戦略構築と売上拡大を実現しました。
設計事務所では「自社初のCMO代行導入」、イベント会社では「支援開始から半年で売上3,000万円達成」という成果を上げています。
事例１.：設計事務所 ―自社初の「CMO代行」導入でマーケティング体制を内製化
対応範囲：CMO代行／マーケティング戦略設計／SNS運用／Webリブランディング／広告設計
支援背景：
設計事務所では、口コミ中心の集客から脱却し、SNSとWebを軸にしたマーケティング戦略の確立が課題でした。
BOTANICOがCMO（最高マーケティング責任者）代行として参画し、全社的な「データに基づくブランディング体制」を構築。
成果：
戦略立案から運用まで一気通貫で支援し、半年でお問い合わせ数2.4倍
SNS経由の流入が全体の45％を占めるまで拡大
施工事例を軸とした投稿設計により、Instagramフォロワー＋5,000人を達成
自社スタッフが運用を継続できる体制（マニュアル化・AI活用）を構築
異例性：
中小規模の設計事務所としては珍しく、外部CMOを正式導入した初の事例。
BOTANICOが「戦略設計 × 運用 × 組織化」まで担い、地域密着型ビジネスにマーケティング視点を導入した革新的取り組みです。
事例２.：イベント会社 ― LINE運用によって半年で売上3,000万円を突破
対応範囲：LINE運用／SNS戦略設計／ランディングページ制作／CRM設計／売上分析支援
支援背景：
イベント会社では、コロナ禍以降の集客モデル転換が急務でした。
BOTANICOはSNS広告と自社サイトの導線を再構築し、「イベント参加→見込み顧客化→販売」までのファネルを最適化。
成果：
支援開始から6ヶ月で売上3,000万円突破
LINE登録者数：6ヶ月で約10,000人突破
異例性：
オフラインイベント中心だった企業が、LINEを中心にしたCRMモデルを導入し、“顧客リストの資産化”と“収益化”を両立。BOTANICOがSNS・広告・LINE・ECを横断した仕組みを構築したことで、大きく売り上げを向上させました。
お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)
今後の展開
BOTANICOでは今後も、「SNS×AI」を活用したマーケティング統合支援を拡大。
特に、設計・建築・イベント・教育・BtoBなど、「リピート導線」や「顧客管理」に課題を抱える業界に対して、
戦略設計から運用体制構築までの「中小企業CMO代行」サービスを展開していきます。
会社概要
会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/(https://btnc.co.jp/) ）
代表者：代表取締役社長 佐藤洋平
役員：執行役員 長谷川文哉
所在地：神奈川県横浜市西区楠町11-2ストークビル横浜202
設立日：2018年2月
業務内容：アシナミ事業、CMO事業、エージェンシー事業、エンジニアリング事業、ECアパレル事業