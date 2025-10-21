冷えやすいところを効率的にあたためる　脱！部分冷え ハンズのあったかグッズ2025

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、あったかグッズの特集展開を開始いたしました。気温が下がり始めるこの時期、屋内でも手足や首元に冷えを感じる方が増えています。さらに近年は電気代の高騰もあり、暖房をフル稼働させずに“賢くあたたまる”工夫をする人が増加。その中で、靴下・腹巻・ネックウォーマーなど、身体を部分的にあたためるアイテムが人気を集めています。身体の冷えやすい部分を中心にあたためることで、効率的に全身をぽかぽかに保てるアイテムを多数取り揃えました。

■ 【足元】ソックス・レッグウォーマー

靴下サプリ まるでこたつソックス プレミアムウォーム 各4,950円

まるでこたつに入っているような心地よいあたたかさと履き心地で、一日の終わりを至福のひとときへと導く靴下。ブランド史上最大級のボリュームたっぷりな「超極厚設計」で保温力アップ※。ふわふわな贅沢起毛仕立てで、とろけるようにやわらかな履き心地です。

※従来品「まるでこたつソックス」タイプとの比較

靴下サプリ まるでこたつソックス ケーブル 23～25cm 各2,200円

毎年大好評のまるでこたつソックスにケーブル柄が新登場しました。

ヴィオラブルー・フェザーベージュの2色展開。

【限定カラー】靴下サプリ まるでこたつソックス 23～25cm

【限定カラー】靴下サプリ まるでこたつソックス 23～25cm
コーラルピンク・アクアグラス・サンタンオレンジ 各1,980円

ホカロン ROOMSOCKS ニット柄 各1,650円

ホカロンからギフト向け商品が登場。見た目の可愛さだけでなく、肌触り、履き心地にこだわった素材を使用したルームソックスです。ホカロンだからこそ出せる世界観が伝わるようにパッケージデザインにもこだわりました。

ぽかぽかカイロコットンソックス 各990円

履くだけで温感＋2.2℃の「ぽかぽかカイロコットンソックス」。発熱加工をした発熱コットン素材を表糸に100％使用した通気性がよく柔らかい肌ざわりです。靴でも履けて、クッション性が高まるパイル編みで保温性もあり長時間履いても疲れにくいのが特徴です。

ヨキ アーム＆レッグウォーマー 各1,990円

2wayで使えるウォーマー。その日の気温や気分に合わせて、アームカバーとしてもレッグウォーマーとしても使えます。コーディネートの幅が広がり、寒い時期に活躍します。吸湿発熱素材を使用しているのため、より温かくご使用いただけます。

ふわりぃスリム レッグサポーター 各1628円

オリジナルの特殊繊維（しっとりスフレ素材）で＋4.1℃を実現。美容CICA成分を生地に使用し乾燥対策にも。丸洗いしても温かさが持続します。

■ 【お腹】腹巻

ぽかぽかカイロコットンハラマキ 各1,760円

着るだけで温感＋1.7℃の「ぽかぽかカイロコットンハラマキ」。発熱加工をした発熱コットン素材を表糸に100％使用した伸縮性が高い仕様です。めくれにくく、体にしっかりフィットし、お洋服にひびきにくいのが特徴です。

プラチナホット 腹巻 蓄熱保温 1,650円

熱を瞬時に蓄える特性で着用してすぐにあたたかい腹巻です。炭素が練り込まれた特殊なポリエステル糸を使用しているので、光や体の熱を瞬時に蓄えてくれます。

■ 【手首・腕】アームウォーマー

コジット エコファーアームニットカバー 各2,068円

普通の袖にワンポイント。あったかファーのアームカバーに新色アイボリーが登場しました。袖口からの風が通りにくくなり手首をあたためます。

アンドオンド 手首あったかビーズウォーマー 3,850円

「チタンコートあったかビーズ」を配合した魔法びんのような保温効果で、手首をやさしく包み込むビーズウォーマーです。温かさのヒミツは、ビーズ内部の空洞と、ビーズ同士の空間が作る空気層が体温をキャッチして保温するため。肌触りの良い吸湿発熱素材の生地を使用し、手首をふっくら包み込んで温かさを維持します。

■ 【肩・首】ネックウォーマー・ストール・マフラー

ドットジャパン 肩温泉 ライト 2,420円

軽くて薄い。ふわっと羽織るだけで、ほっとする温もりで冷えやすい肩を温めます。肌寒い朝夕や、冷房対策に。内側はボア素材で肌当たりが温か。袖を通すから就寝時に寝返りをうってもズレにくいのも特長です。

ヨキ ニットフード バラクラバ 各1,990円

2wayで使えるバラクラバです。フードを被れば頭まで、被らなくても首元はしっかり温かく、ファッションとしても寒さ対策としても使えるアイテムです。

コジット MiracleBoaマルチストール 各2,970円

トレンドスタイルから定番スタイルまで、6WAY仕様のマルチストール。ボレロ、スヌード、フード付きスヌード、マフラー、クロススヌード、マフラーフーディーと、気分やコーデに合わせて自由自在にアレンジできます。ふわふわの手触りは、まるで毛布に包まれているような心地よさ。見た目はボリューム感がありながらも軽やかで、コーディネートのアクセントにもなるデザインです。

コジット 2WAYリバーシブルケープストール 各3,630円

手を通してケープに、首に巻いてストールに、ファッションやシーンに合わせて使い分けが可能。便利なストールクリップ付き。

ライフオンプロダクツ 充電式ホットスカーフ 各2,728円

冷えがちな首元を瞬時にポカポカに！軽量で折りたたみでき、充電式で便利なホットスカーフです。長さ調節は2段階からでき、お手持ちのマフラーやアウターの中に入れれば温かく快適に。薄いためアウターなどに響きません。寒い時には強モードで、温まってきたら弱に替えるなど使い分けもできます。

■ メンズアイテム

冷えは男女ともにある悩み。寒い季節を快適に過ごすためのメンズ防寒アイテムを集めました。

靴下サプリ まるでこたつソックス メンズ 25～27cm 2,200円

独自の編み方により、足首のツボである三陰交をあたためるメンズサイズのソックス。特殊保温・発熱素材を使用し、今までより暖かい靴下を実現しました。リラックスしたい、お休み中に足が冷える、冷えたフローリングが辛い方におすすめです。

靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ メンズ 24～27cm 3,960円

AVA血管の集中する足裏を二層構造の発熱素材で温める睡眠時用のソックス。つま先部分だけをあけておく独自設計により、つま先を温めた血液の温度が下がり、体内に戻って深部体温が下がります。かかとにある「失眠」のツボの部分に、十字型の発熱素材を使用しています。

岡本 ミズノ ロングレッグウォーマー フリー 3,190円

中綿×アルミシートの2重構造で体温を保温する約67cm丈レッグウォーマーです。軽くてコンパクトなので持ち運びにも便利！水をはじきやすい撥水効果※で洗濯も可能。ひざ上まで温かいくお家のくつろぎ時間や、テレワークの時だけでなく、キャンプや乗り物で移動の時など様々なシーンでお使いいただけます。※防水ではありません。

粧美堂 こっそりHOTはらまき メンズ 各1,760円

薄手で伸びがありアウターに響きにくく、普段使いしやすい腹巻です。コンパクトに折りたためて持ち運びやすい仕様のため、急な気温の変化や室内の冷房対策に最適です。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。