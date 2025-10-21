生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2025に日建設計が参加時代の息吹が刻まれたレガシー建築の設計図や、最新技術による万博3D再現を展示

生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2025に日建設計が参加時代の息吹が刻まれたレガシー建築の設計図や、最新技術による万博3D再現を展示