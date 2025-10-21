ジムニーのインパネをさらにスマートに変える「1DIN オーディオパネルキット」と「エアコンルーバーリングキット」新発売

株式会社88design「1DIN オーディオパネルキット」装着例 （オーディオ機器は付属しません）

株式会社88デザイン（ハチハチデザイン、本社：神奈川県相模原市、代表取締役：岸本洋明）では、スズキ・ジムニーシリーズのインパネをスムージングするパネルキット「1DIN オーディオパネルキット」を2025年10月23日（木）より販売いたします。価格は15,800円（消費税・国内送料込み）。

また、ジムニーシリーズのエアコン吹き出し口をカスタムする「エアコンルーバーリングキット」も販売を開始しました。価格は11,800円（左右2個セット、消費税・国内送料込み）。

いずれも適合車種は現行ジムニーシリーズのJB64（ジムニー）、JB74（ジムニーシエラ）、JC74（ジムニーノマド）。当社のオンラインショップでお求めいただけます。

1DIN オーディオパネルキット

「1DIN オーディオパネルキット」は、スズキ・ジムニーシリーズ専用のインパネ交換パーツで、当社独自の「引き算のデザイン」により、究極までシンプルな形を追求しました。インパネをすっきりさせるとともに室内を広く感じさせ、1DINサイズのオーディオ機器をスマートに収納することが可能です。また、直前視界も良好となり、軽規格ボディで設計されているジムニーシリーズに広がりのある室内感覚を提供します。

装着は、純正インパネのナビ機器を装着するための部品である「インパネセンターガーニッシュ」と「インパネセンターキャップ」を取り外して「1DIN オーディオパネルキット」と交換するだけと、DIYでも可能です。素材には純正部品と同等のポリプロピレン樹脂を採用して熱や耐久性にも配慮するとともに、純正インパネになじむ梨地の表面処理としました。設計にはCADを駆使し、強度をアップさせるために裏側のリブを効果的に配置。精密な造形を実現するために射出成型を採用するなど、品質は安心の日本国内生産です。また、1DINサイズのオーディオ機器を設置するための専用金具も同梱しています。なお、1DIN オーディオ機器搭載機能を省略し、さらにシンプルなデザインとした「モニターレスパネルキット」を2025年12月に発売する予定です。

1DIN オーディオパネルキット開発の経緯

ジムニーシリーズの純正インパネの中央部には、ナビ機器を装着する四角い箱状のパネル「インパネセンターガーニッシュ」が設置されていますが、視覚的な圧迫感や室内の手狭感があり、ナビ機器を装着しないユーザーや、スマートフォンをナビとして利用するユーザーにとっては不要な部品でした。そこで、それらの不満を解消しながら純正インパネに溶け込むデザインの交換タイプのパネルを開発しました。高いクオリティを実現しながら、生産の合理化などを行うことで、自分の車をカスタムして楽しむジムニーユーザーのためにお求めやすい価格を実現しました。

「1DIN オーディオパネルキット」装着例「1DIN オーディオパネルキット」単体「1DIN オーディオパネルキット」+オーディオ機器装着例純正インパネ（「1DIN オーディオパネルキット」装着前）

エアコンルーバーリングキット

「エアコンルーバーリングキット」は、スズキ・ジムニーシリーズ専用の左右のエアコン送風口のリング状装飾部品「エアコンサイドルーバーリング」を交換するパーツで、純正インパネ中央部のエアコン操作3連ダイヤルと統一感を持たせたシンプルなデザインが特徴です。当社独自の「引き算のデザイン」で、インパネ全体をすっきりとクラシカルにまとめることができます。

装着は、純正のエアコンサイドルーバーリングと交換するだけなので、DIYでも可能です。このキットは、外側と内側のリングの二つの部品で構成されており、外側は純正インパネと同等のポリプロピレン樹脂として表面を梨地処理し、内側は塗装に適したABS樹脂を採用しました。内側はシルバー塗装としていますが、自分で好きな色に塗装して楽しむことも可能です。上記の「1DIN オーディオパネルキット」と組み合わせれば、スマートなインパネが完成します。

「エアコンルーバーリングキット」装着例（運転席側）「エアコンルーバーリングキット」単体「エアコンルーバーリングキット」装着例（助手席側）純正エアコンルーバーリング（「エアコンルーバーリングキット」装着前）

1DIN オーディオパネルキットの概要

寸法：全幅265mm×奥行250mm×全高160mm

価格：15,800円（消費税・国内送料込み）

適合車種：JB64（ジムニー）、JB74（ジムニーシエラ）、JC74（ジムニーノマド）

※2018年7月以降登録の全車

主な特徴：

・「引き算のデザイン」によるシンプルな形状

・視覚的な広さ感を確保

・直前視界の改善

・装着は簡単でDIYも可能

・純正と同等の素材を採用

・安心の国内生産

・お求めやすい価格

エアコンルーバーリングキットの概要

寸法：全長95mm×全幅95mm×厚さ25mm

価格：11,800円（左右2個セット、消費税・国内送料込み）

適合車種：JB64（ジムニー）、JB74（ジムニーシエラ）、JC74（ジムニーノマド）

※2018年7月以降登録の全車

主な特徴：

・「引き算のデザイン」によるシンプルな形状

・インパネ全体の統一感を実現

・装着は簡単でDIYも可能

・お好きな色に塗装して楽しめる

・純正と同等の素材を採用

・安心の国内生産

・お求めやすい価格

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社88design（ハチハチデザイン）

・ホームページ

https://88design.co.jp/

・公式オンラインショップ

https://shop.88design.co.jp/