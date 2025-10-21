日本を代表するビックウェイバー、松岡慧斗のアドベンチャームービー 10月21日より上映チケット発売！
ボードライダーズジャパン合同会社
松岡慧斗シグネチャームービー『852 DOWN THE LINE - JAPAN -』
10月21日より上映チケット発売！
世界に名を馳せるウェイブハンター、松岡慧斗は母国・日本を駆け巡る。
四季折々の“Right time, Right place”を求めて、腕と感覚を研ぎ澄ます。
すべては、最高の一本を掴みとるために ―
シグネチャームービー『852 DOWN THE LINE - JAPAN -』が
劇場にて上映されます。
撮り溜めてきたフッテージはすべて日本。
荘厳な波、雄大な雪山。日本ならではの繊細かつ力強い自然美が、
唯一無二のプロサーファー・松岡慧斗の感性と呼応します。
自然の流れを読み、動き、
スキルを最大限に引き上げ、極限の瞬間に身を置く。
その圧巻のライディングと映像美を、映画館のスクリーンでぜひご覧ください！
【作品概要】
作品名：852 DOWN THE LINE - JAPAN -
出演：松岡 慧斗・村上 舜・村上 蓮・脇田 泰地・佐藤 魁・増田 塁揮
監督：青木 肇
制作：BILLABONG JAPAN・THE SURFER'S JOURNAL JAPAN
【上映会詳細】
東京 10月30日(木)
ヒューマントラストシネマ渋谷 シアター1
東京都渋谷区渋谷 1-23-16 ココチビル 7・8F
開場: 18:30 上映: 19:00
入場料: 2,000円(税込)
【オンライン販売】
10月21日(火)19:00から販売開始 ※上映時間20分前まで販売
https://ttcg.jp/human_shibuya/movie/1264600.html
【劇場窓口販売】
10月22日(水)劇場オープンから販売開始
【ティザーYouTube】
https://www.youtube.com/watch?v=grt_9c-T4bk