日本を代表するビックウェイバー、松岡慧斗のアドベンチャームービー　10月21日より上映チケット発売！

ボードライダーズジャパン合同会社

松岡慧斗シグネチャームービー『852 DOWN THE LINE - JAPAN -』


10月21日より上映チケット発売！





世界に名を馳せるウェイブハンター、松岡慧斗は母国・日本を駆け巡る。


四季折々の“Right time, Right place”を求めて、腕と感覚を研ぎ澄ます。


すべては、最高の一本を掴みとるために ―



シグネチャームービー『852 DOWN THE LINE - JAPAN -』が


劇場にて上映されます。



撮り溜めてきたフッテージはすべて日本。


荘厳な波、雄大な雪山。日本ならではの繊細かつ力強い自然美が、


唯一無二のプロサーファー・松岡慧斗の感性と呼応します。



自然の流れを読み、動き、


スキルを最大限に引き上げ、極限の瞬間に身を置く。


その圧巻のライディングと映像美を、映画館のスクリーンでぜひご覧ください！











【作品概要】


作品名：852 DOWN THE LINE - JAPAN -


出演：松岡 慧斗・村上 舜・村上 蓮・脇田 泰地・佐藤 魁・増田 塁揮


監督：青木 肇


制作：BILLABONG JAPAN・THE SURFER'S JOURNAL JAPAN



【上映会詳細】


東京 10月30日(木)


ヒューマントラストシネマ渋谷 シアター1


東京都渋谷区渋谷 1-23-16 ココチビル 7・8F


開場: 18:30　上映: 19:00


入場料: 2,000円(税込)



【オンライン販売】


10月21日(火)19:00から販売開始 ※上映時間20分前まで販売


https://ttcg.jp/human_shibuya/movie/1264600.html



【劇場窓口販売】


10月22日(水)劇場オープンから販売開始



【ティザーYouTube】


https://www.youtube.com/watch?v=grt_9c-T4bk