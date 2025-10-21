日本を代表するビックウェイバー、松岡慧斗のアドベンチャームービー　10月21日より上映チケット発売！

松岡慧斗シグネチャームービー『852 DOWN THE LINE - JAPAN -』

10月21日より上映チケット発売！

ボードライダーズジャパン合同会社

世界に名を馳せるウェイブハンター、松岡慧斗は母国・日本を駆け巡る。

四季折々の“Right time, Right place”を求めて、腕と感覚を研ぎ澄ます。

すべては、最高の一本を掴みとるために ―

シグネチャームービー『852 DOWN THE LINE - JAPAN -』が

劇場にて上映されます。

撮り溜めてきたフッテージはすべて日本。

荘厳な波、雄大な雪山。日本ならではの繊細かつ力強い自然美が、

唯一無二のプロサーファー・松岡慧斗の感性と呼応します。

自然の流れを読み、動き、

スキルを最大限に引き上げ、極限の瞬間に身を置く。

その圧巻のライディングと映像美を、映画館のスクリーンでぜひご覧ください！

【作品概要】

作品名：852 DOWN THE LINE - JAPAN -

出演：松岡 慧斗・村上 舜・村上 蓮・脇田 泰地・佐藤 魁・増田 塁揮

監督：青木 肇

制作：BILLABONG JAPAN・THE SURFER'S JOURNAL JAPAN

【上映会詳細】

東京 10月30日(木)

ヒューマントラストシネマ渋谷 シアター1

東京都渋谷区渋谷 1-23-16 ココチビル 7・8F

開場: 18:30 上映: 19:00

入場料: 2,000円(税込)

【オンライン販売】

10月21日(火)19:00から販売開始 ※上映時間20分前まで販売

https://ttcg.jp/human_shibuya/movie/1264600.html

【劇場窓口販売】

10月22日(水)劇場オープンから販売開始

【ティザーYouTube】

https://www.youtube.com/watch?v=grt_9c-T4bk