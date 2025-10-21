日本発ドクターズコスメスキンケアブランド「JC PROGRAM」。アジア全域で急成長

株式会社自由が丘クリニックドクターズコスメティクス

株式会社自由が丘クリニックドクターズコスメティクス（所在地：東京都目黒区／代表取締役：上野幹也）は、当社が展開するスキンケアブランド「JC PROGRAM（ジェーシープログラム）」が、アジア最大級のヘルス＆ビューティーリテーラー ASワトソンズグループ（AS Watson Group） との協業を通じて、アジア各国で支持を拡大していることをお知らせいたします。

自由が丘クリニックグループCEO 古山登隆×ASワトソングループ Health & Beauty Asia COOキャリン・ロー氏

■アジア市場で加速する「日本の臨床発想スキンケア」

JC PROGRAMは、2021年に中国ワトソンズでの中国本土の展開を皮切りに、台湾、香港、マカオ、マレーシアへと進出。最高級エステティックブランドのひとつとして注目を集めています。

美容感度の高いアジア各国で、「日本の皮膚科学に基づいたスキンケア」として多くの支持を獲得しています。

■ 美容医療の知見を活かした“日本品質”

JC PROGRAMは、美容医療の現場で得られた知見と、化粧品研究の融合から生まれたスキンケアブランドです。

「肌が本来もつ美しさを引き出す」ことをコンセプトに、毎日のケアを通じて、うるおい・ハリ・なめらかさをサポートします。

ASワトソングループ Health & Beauty Asia COOのキャリン・ロー氏は次のように述べています。

「JC PROGRAMの成長は、科学的アプローチに基づくスキンケアに対するアジア市場の関心の高さを示しています。ワトソンズは今後も、日本発の信頼できるブランドとともに、美の価値を広げてまいります。」

■ 「Aesthetic Beauty」という新しい価値観

JC PROGRAMが提案するのは、“肌を美しく整えることが自信につながる”という新しい価値観。

対処療法的な処置に頼らず、毎日のスキンケアで肌のコンディションを整える「Aesthetic Beauty」という考え方が、アジアの女性たちの間で広がっています。

医療機関発ブランドならではの知見を生かし、肌本来の美しさを尊重する“日本の美の哲学”を、アジアの女性たちへ届けています。

JC PROGRAM■JC PROGRAMについて

自由が丘クリニックの専門医集団が監修した、臨床発想のスキンケアブランド。

肌の状態を科学的に見つめ、毎日のケアを通じて“なりたい肌”へと導くことを目指しています。

敏感肌や年齢肌に悩む方にも安心してご使用いただける、肌本来の美しさを引き出す日本発のドクターズコスメスキンケアブランドです。

現在は日本国内に加え、アジア各国のワトソンズ店舗でも展開され、多くの支持を集めています。

株式会社自由が丘クリニックドクターズコスメティクス（https://jcdc.co.jp/）

「JC PROGRAM」は、日本全国の美容サロンにてサロン専売品として販売中です。

取扱いサロン一覧はこちら：https://jcdc.co.jp/salon/

肌と真摯に向き合う「JC PROGRAM」のこだわりを、ぜひお近くの正規取扱サロンでご体感ください。