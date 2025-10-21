【ルイ・ヴィトン】チェイス・インフィニティがアカデミー映画博物館ガラ 2025で着用したドレスのサヴォアフェール

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、アカデミー映画博物館ガラ 2025にて、チェイス・インフィニティが着用したドレスのサヴォアフェールを公開しました。

チェイス・インフィニティが着用した製品染めされたグリーンのシルクタフタ ビスチェドレスは、100％シルクタフタ製で、ビスチェ部分にはステッチが施されたプリーツが特徴で、全体の構造はプリーツ技法を基盤としており、ビスチェからヒップにかけてはプリーツが縫い留められ、上部は開いた状態で自然でわずかにフリルのあるネックラインを形成しています。

ヒップから下はプリーツが広がりながら裾に向かい、豊かなボリュームと後方に長く引きずるトレーンを生み出し、製品染め技法により、不均一で手描きのような質感が生まれ、通常はハリのあるタフタに柔らかさが加えられています。このドレスの制作には20メートル以上のシルクタフタが使用され、完成には約450時間以上を要しました。

ルイ・ヴィトンについて

