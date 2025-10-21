NANGA（ナンガ）冬に備える2つのキャンペーンを開催！

株式会社ナンガ

秋が深まり、朝晩の寒さに冬の気配を感じる季節。アウトドアフィールドという過酷な環境化でも快適な眠りを提供するナンガの寝具レーベル「GOOD SLEEPING」から、本格的な寒さに備えるお得なキャンペーンを開催！

“1BUY1 CAMPAIGN”羽毛布団購入で布団カバー1枚プレゼント！

GOOD SLEEPINGについて :https://nanga.jp/feature/content/sleeping-good-dreaming-bold/

ナンガの寝具レーベル「GOOD SLEEPING」から、掛け布団を購入いただくと、掛け布団カバーが無料になるキャンペーンを開催いたします。

カバーは、ナンガの世界観を感じるデザインでインテリアに合わせて選べる豊富なラインナップ！

お得なキャンペーンで快適な眠りを。

※掛け布団1点につき、掛け布団カバーが1点無料になります。

※オンラインショップで購入の際は掛け布団のサイズに合わせたカバーを選択してください。

※掛け布団とカバーのサイズが異なる場合はキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。

※DOWN BLANKETは対象外商品となりますので、ご注意ください。

【開催期間】

2025年10月23日（木） - 11月30日（日）

※実店舗は各店舗の営業時間に準ずる。

【開催店舗】

NANGA ONLINE SHOP

NANGA FUTON SHOP MEGURO

NANGA SHOP HARAJUKU

NANGA SHOP NAGOYA

NANGA SHOP SENDAI

NANGA SHOP YOKOHAMA MARK IS minatomirai

NANGA SHOP MARUNOUCHI SHIN MARUNOUCHI BUILDING

NANGA SHOP KUSATSU

NANGA SHOP OSAKA

NANGA SHOP KYOTO

NANGA SHOP KOBE

NANGA SHOP TOHMA

NANGA SHOP KITAHIROSHIMA

NANGA FUTON SHOP MEGURO限定"冬めく季節の熟睡フェア"開催！

ナンガ唯一の"眠る"ことを主としたNANGA FUTON SHOP MEGUROから熟睡フェアが開催。

秋（春）にピッタリな合掛け布団「DOWN DUVET MIDWEIGHT SINGLE DX (MUMMY)」と、肌掛け布団「DOWN BLANKET SINGLE」の二枚セットでお求めやすい価格で販売いたします。

「DOWN DUVET MIDWEIGHT SINGLE DX (MUMMY)」と「DOWN BLANKET SINGLE」の二枚を合わせることで、冬用の本掛け布団としてお使いいただけます。

さらに、先述の“1BUY1 CAMPAIGN”と合わせればカバーも1枚プレゼント！

【開催期間】

2025年10月23日（木） - 11月30日（日）

【開催店舗】

NANGA FUTON SHOP MEGURO

〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-10‐21 ディアハイム碑文谷101

03-6303-1688

営業時間：11:00-19:00

定休日：火曜日、水曜日

【対象アイテム】

・DOWN DUVET MIDWEIGHT SINGLE DX (MUMMY)」

・DOWN BLANKET SINGLE

・掛け布団カバー(SINGLE)

※製品カラー、カバーの柄はお選びいただけます。

【受付方法】

・店頭でのご購入

・電話でのご注文

・インスタグラムDMでのご注文(https://www.instagram.com/nanga_futon_meguro/)

熟睡フェアはNANGA FUTON SHOP MEGUROのみでの開催。

この機会にぜひ、ナンガの布団を。

NANGAとは

1941年に布団の産地からスタートしたダウンメーカー。

社名の「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。

ナンガ・パルバットは標高8126mと世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という思いが込められています。

【会社概要】

社名 株式会社ナンガ （NANGA Co.,Ltd.）

本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

設立 1993年（平成5年）

代表者 代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）

事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売

クレジット表記／掲載用お客さまお問合せ先

株式会社ナンガ カスタマーサービス

受付時間 9:00-17:00（土日・祝日を除く）

お問い合わせ https://nanga.jp/contact/

公式ホームページ https://nanga.jp/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/nanga_official/

公式フェイスブック https://www.facebook.com/nanga.official

公式youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCGL9OSu7wKnXlIs4R31--mw

公式LINE https://liff.line.me/2001038575-LNRKZ286?rid=2