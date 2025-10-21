世界抹茶ブームに応える新たな挑戦

株式会社宇治園宇治抹茶だけでなく、全国各地の抹茶を販売します。全国各地の個性的な抹茶をお楽しみいただけます。

1. 発表の背景

世界では、いま抹茶がかつてない注目を集めています。

健康志向や和食文化の広がりに加え、抹茶は「日本を象徴する高級ノンアルコール飲料」として世界的に人気が高まっています。

その中でも「宇治抹茶」ブランドへの需要は爆発的に増加し、価格の高騰や供給不足といった課題が顕在化しています。

この状況を踏まえ、私たち宇治園は“宇治抹茶へのリスペクト”を持ち続けつつ、長年にわたり全国各地の優れた産地から茶葉を仕入れてきた経験を活かし、日本各地の抹茶に光を当てる新たな挑戦を始めます。

茶文化の交差点・大阪から、多様な産地の魅力とともに、新しい抹茶の可能性を発信してまいります。

2. 新商品販売の概要

このたび宇治園では、「宇治から全国へ、“抹茶の新しい選択”」シリーズとして、全国の産地別抹茶を本店にて販売いたします。

● 販売開始日：2025年10月20日（月）

● 販売場所：宇治園 本店（大阪市中央区心斎橋筋1丁目4-20）

● 取扱内容：鹿児島・愛知・静岡・福岡など、全国の茶産地で生産された高品質な抹茶の販売

● 特徴：各産地のストーリーを紹介する資料を配布予定

3. コンセプト・メッセージ

● コンセプトタイトル 「宇治から全国へ、“抹茶の新しい選択”」

● キャッチコピー 「選べる抹茶、広がる抹茶。」

宇治抹茶の特需だけに終わらせるのではなく、“全国の抹茶文化”として世界へ広げる。それが宇治園の使命であり、新しい抹茶の在り方です。

4. 今後の展開（予定）

● オンラインでの「産地別抹茶」シリーズ展開

● SNSを通じた“抹茶キャンペーン”の実施

● 海外展開に向けた「宇治＋全国ブランド」での発信強化

【会社概要】

社名： 株式会社宇治園

代表： 代表取締役会長 重村 勝

本社所在地： 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-20

URL： https://www.uji-en.co.jp/

設立年： 1869年（明治2年）

資本金： 4000万円

従業員数： 120人

事業内容： 日本茶の製造、卸販売、喫茶店の経営とフランチャイザー