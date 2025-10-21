空気階段 第8回単独公演『ダンス』、全国9都市34公演を完走！約3万人を動員したツアーの千秋楽公演を配信中！

株式会社ＴＢＳラジオ


TBSラジオと吉本興業が主催する、お笑いコンビ・空気階段（水川かたまり、鈴木もぐら）による第8回単独公演『ダンス』が、盛況のうちに全日程を終えました。


全国9都市34公演を敢行し、約3万人を動員。
10月19日（日）にKAAT 神奈川芸術劇場 ホールにて千穐楽を迎えました。
今作『ダンス』は、鈴木もぐらが人工股関節の手術後、初の単独公演ということで、これまでより歩くスピードが上がり、今までは出来なかった姿勢を見せるなど表現の幅が広がった公演となりました。
緻密な構成を活かしたネタや、くだらなくバカバカしいコントまで、約２時間の満足度が高い内容となっています。


会場にお越しいただけなかった方やもう一度ご覧になりたい方、細かいところまで確認したい方のため、千穐楽公演の映像は10月26日（日）アーカイブ配信中です。






＜空気階段コメント＞


▽鈴木もぐら


コントにもし、「速さ」「スピード」を与えるとしたら、


そのコントはどの方角へ向かって面白くなってゆくのか、答えが出ました。


押忍！



▽水川かたまり


ダイナミックで


んナイスで


スペシャルなコント


配るよ


信じてる



空気階段 第8回単独公演『ダンス』

【出演】空気階段（鈴木もぐら　水川かたまり）



◇動画配信チケット <10月19日（日）18時公演 千秋楽公演>


　発売期間： ～ 10月26日（日）21:00


　視聴期間： ～ 10月26日（日）23:59


・FANYオンラインチケット https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/(https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/)


・チケットぴあ 　https://w.pia.jp/t/kukikaidan-dance/(https://w.pia.jp/t/kukikaidan-dance/)


　


◆詳細はTBSラジオイベントページにて


　https://www.tbsradio.jp/event/94745/



◆空気階段 第8回単独公演『ダンス』特設ページ　　


　https://www.kukikaidan-okujo.com/tours2025(https://www.kukikaidan-okujo.com/tours2025)





【お問い合わせ】


公演に関しまして


・TBSラジオイベントダイヤル


03-5570-5151（平日10:00‐17:00）



チケットに関しまして


・ FANYチケット問合せダイヤル


0570-550-100（10:00-19:00 年中無休）


・ チケットぴあヘルプページ


https://t.pia.jp/help/



◆主催：TBSラジオ／吉本興業


◆単独公演公式X：＠kuki_tandoku







『空気階段の踊り場』

毎週月曜 深夜24時～25時放送


番組サイト：https://www.tbsradio.jp/odoriba/


番組ハッシュタグ：＃odoriba954