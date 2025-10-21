TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンド、マグカップ、ホログラム缶バッジ2個セット、ダイカットステッカーの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』の新商品を受注開始いたしました。

▼B2タペストリー

比名子＆汐莉＆美胡

■サイズ：B2サイズ728×515mm

■素材：ポリエステルスエード

■上部のみ紐付き

▼キャラクターラバーマット

比名子＆汐莉＆美胡

■サイズ：約600×350×2mm

■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー

▼アクリルキャラスタンド

比名子＆汐莉＆美胡/比名子＆汐莉＆美胡 デフォルメキャラ

■サイズ：約94×150mm

■素材：アクリル

▼マグカップ

比名子＆汐莉＆美胡

■サイズ：H95mm Φ82mm

■素材：陶器（ストーンウェア）

■容量：350ml

▼ホログラム缶バッジ2個セット

比名子＆汐莉

■2個入り1セット

■サイズ：約φ56mm

■素材：スチール合金製、PET等

▼ダイカットステッカー

八百歳 比名子/近江 汐莉/社 美胡

■サイズ：約85mm

■素材：塩ビ

■耐水対光

■フルカラー印刷

(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

