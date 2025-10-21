【TOPPING】新世代フルバランスデスクトップDAC/AMP「DX5II」最新ファームウェアアップデートのお知らせ【株式会社MUSIN】
Version1.76
この度、株式会社MUSIN取り扱いブランド「TOPPING」のフルバランスデスクトップDAC/AMP「DX5II」の最新ファームウェアアップデート情報を公開しましたので、お知らせいたします。
つきましては、株式会社MUSIN公式ホームページ内の製品アップデート情報をご確認ください。
以下、ファームウェアアップデートの詳細になります。
TOPPING DX5II(V1.76)
・新たに『Spdifモード』『DC検出感度(DC detect sens)』を機能追加しました。
『Spdifモード』
「入力設定」の項目に追加。
デバイスが同期できない場合や、断続的な音声途切れが発生する場合は、モードを切り替えてご利用ください。
『DC検出感度(DC detect sens)』
「詳細設定」の項目に追加。
異常なDC電圧を検出するための値を調整する機能です。保護機能が作動しやすい場合にモードを切り替えてご利用ください。
・FFTインターフェースで VU メーターのレベルが反転する可能性を修正しました。
・Bluetoothのバージョンを誤判定し、デバイスが正常に起動できなくなる可能性を修正しました。
・DACモードにおいて、Line Outに設定してもノブでボリュームを調整できるようにしました。
・EQ切り替え時にGainが20dB増幅されることがある問題を修正しました。
・その他、いくつかのシステムの改善と問題の修正を行いました。
DX5II製品ページ :
https://musinltd.com/topping/1143.html
ファームウェアアップデートページ :
https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=1168
取り扱い元
●株式会社MUSIN
https://musinltd.com(https://musinltd.com)
●公式ダイレクトショップ
https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)
●公式LINEアカウント
https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)