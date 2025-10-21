【TOPPING】新世代フルバランスデスクトップDAC/AMP「DX5II」最新ファームウェアアップデートのお知らせ【株式会社MUSIN】

株式会社MUSINVersion1.76

この度、株式会社MUSIN取り扱いブランド「TOPPING」のフルバランスデスクトップDAC/AMP「DX5II」の最新ファームウェアアップデート情報を公開しましたので、お知らせいたします。

つきましては、株式会社MUSIN公式ホームページ内の製品アップデート情報をご確認ください。

以下、ファームウェアアップデートの詳細になります。

TOPPING DX5II(V1.76)

・新たに『Spdifモード』『DC検出感度(DC detect sens)』を機能追加しました。

『Spdifモード』

「入力設定」の項目に追加。

デバイスが同期できない場合や、断続的な音声途切れが発生する場合は、モードを切り替えてご利用ください。

『DC検出感度(DC detect sens)』

「詳細設定」の項目に追加。

異常なDC電圧を検出するための値を調整する機能です。保護機能が作動しやすい場合にモードを切り替えてご利用ください。

・FFTインターフェースで VU メーターのレベルが反転する可能性を修正しました。

・Bluetoothのバージョンを誤判定し、デバイスが正常に起動できなくなる可能性を修正しました。

・DACモードにおいて、Line Outに設定してもノブでボリュームを調整できるようにしました。

・EQ切り替え時にGainが20dB増幅されることがある問題を修正しました。

・その他、いくつかのシステムの改善と問題の修正を行いました。

