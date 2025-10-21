amoibe、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得

株式会社amoibe

株式会社amoibe（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：新條隼人、以下：当社、読み：アモイブ）は、2025年8月22日付で、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格 「 ISO/IEC 27001:2022」および日本国内規格「JIS Q 27001:2023」の認証を取得したことをお知らせいたします。

今回の認証取得により、当社が提供する各種サービスにおいて、お客様の大切な情報をより安全に取り扱うための管理体制が国際的な基準を満たしていることが証明されました

認証取得の背景

amoibeは、AI時代のエンジニア育成サービスを中心に、未来のスタンダードをつくる取り組みを続けています。事業の拡大に伴い、お客様やパートナー企業からお預かりする情報の重要性が一層高まっていることを踏まえ、国際的な基準に準拠した情報セキュリティ体制の構築を進めてまいりました。

「 ISO/IEC 27001:2022」「JIS Q 27001:2023」に関して

ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）とは、情報セキュリティを管理・運用する仕組みのことを指します。「 ISO/IEC 27001:2022」はISMSにおける国際規格、「JIS Q 27001:2023」は国内規格となります。第三者認証機関（株式会社EQA国際認証センター）からの認証を受けることで、情報セキュリティへの取り組みが適正かつ厳格であることを客観的に証明することになります。

認証概要

認証取得規格 ： ISO/IEC 27001:2022＆JIS Q 27001:2023

認証登録番号 ： IA250352

認証機関 ： 株式会社EQA国際認証センター

認証期間： 2025年8月22日から2028年8月21日まで

登録組織 ： 株式会社amoibe OJT事業部

登録範囲 ： エンジニア育成サービスの企画・開発・販売

登録日 ： 2025年8月22日