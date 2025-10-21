小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から理想の“まる胸”が叶うブラ「B.B.Bra」が登場。

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から「ROSIER B.B.Bra」が誕生。11月5日(水)に新オープンする有楽町マルイの常設店舗にて先行発売、11月21日(金)に公式オンラインストアにて一般発売を開始いたします。

＜つけた瞬間 理想の“まる胸”。ROSIERの機能性ブラが登場＞

ROSIER by Her lip toからどんなバストサイズも理想の“まる胸”が叶うスタイルアップブラ「B.B.Bra（ビービーブラ）」が誕生。



ボリュームアップしたい方やシルエットをすっきり見せたい方など、さまざまな”理想のバスト”があるからこそ、全ての女性のベストバランスを追求。

Beauty、Boost、Balance、Brilliant、Bloom--

あなたの理想を叶える「B」。

B.B.Braはそんな多様な美しさをかたちにするブラとしてその名に想いを込めています。

「B.B.Bra（ビービーブラ）」の秘密は、脇からしっかりと支える脇高設計と、独自に開発したモールドカップにあります。

気になる脇肉をバストへと導き、横流れを防いで、すっきりとしたボディシルエットと高さのある美しいバストをメイク。さらに、サイズごとに厚みを変えた独自のモールドカップが、バストに合わせた理想の”まる胸”を実現します。



お洋服に響きにくいシームレスカップで高い実用性ながら

ブラサイドにはROSIERオリジナル柄のストレッチレースを施し、2トーンカラーで染め分けたローズ柄が素肌に浮かび上がる、ブランドらしいセンシュアルなデザインに仕上げました。



より多くの方に理想のバストラインを叶えていただけるよう、B65～F75まで幅広いサイズをご用意しております。

【商品詳細】

ROSIER B.B.Bra \5,800(tax in)

■カラー：rose / black

■サイズ展開：B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70,D75,E65,E70,E75,F65,F70,F75

ROSIER B.B.Shorts \3,200(tax in)

■カラー：rose / black

■サイズ展開：S,M,L



B.B.Braのペアショーツは脇幅広めのボーイレッグタイプでヒップをやさしく包み、食い込みにくい快適設計。

ヒップ下はシームレスで服にひびきにくく、ウエストのフロントとバックはVラインでウエストをすっきり演出。

ローズとつぼみが流れるROSIERオリジナルローズレースを1枚仕立てであしらい、透ける素肌を美しく。後ろ姿もレースがしっかり見える設計で、どの角度から見ても華やかなデザインに仕上げました。

脇高設計で脇のお肉を逃さずぎゅっと寄せてしっかりバストメイク

脇高設計

脇が高いL字ワイヤーを採用。

脇のお肉を逃さずしっかり寄せて、美しい谷間をメイクします。

前中心が低いため、ワイヤーの当たりが気になりにくいのも特徴です。



サイドボーン

サイドにしなやかなボーンを内蔵。

動いてもバストが崩れにくく、すっきりとしたラインをキープします。

シームレスカップ

お洋服に響きにくいシームレスのモールドカップ。

表面は軽やかで滑らかなタッチ、肌側はマシュマロのような柔らかさで、快適な着け心地に。

サイズごとに厚みを変えた独自のモールドカップ

どんなバストサイズも理想のまる胸に

ふっくらとしたバストラインを形成する独自のウレタンモールドカップ。

カップの厚みをバストサイズごとに設計することで、どのサイズでも美しいまるみのあるバストシルエットを実現します。

後ろ姿まで美しく・心地よい設計

Uバックスタイル

背中のあいたお洋服にも対応する、広めのUバックスタイル。

Uバックはストラップがずり落ちにくく、美しいバックラインをキープします。

4段階ホック

アンダーバストは4段階で調節が可能。

さまざまな体型にフィットし、使わないホックを隠せる仕様で後姿もすっきり美しく整います。



ストラップ

肌触りのソフトな裏起毛ストラップに、後ろアジャスターを装備。

快適な着用感とフィット感を両立します。

ROSIERオリジナル柄のレースデザイン

ROSIERオリジナル柄レース

ブラサイドには、ROSIERオリジナル柄のローズとつぼみが流れるように広がるストレッチレースを使用。

roseとblackのカラー毎に合わせた2トーンカラーで染め分け、ローズ柄が立体的に浮かび上がるブランドらしいセンシュアルなデザインに。

Haruna's Message

詳細を見る :https://herlipto.jp/blogs/her-edits/rosier_bbbra

どんなバストサイズでもスタイルアップを叶える「B.B.Bra」が誕生しました！



ボリュームをプラスしたい方も、すっきり見せたい方も--

それぞれの理想があるからこそ、どんな角度から見ても綺麗なバストシルエットになることを目指しました。

機能性はもちろん、サイドに配したレースの配色もROSIERらしいこだわりポイント。

ランジェリーをまとうすべての女性が自分らしく美しくいられるように。

身につけるたび、自分をもっと好きになるROSIERの新ランジェリーをぜひお試しください(ハート)

先行発売 詳細

2025年11月5日(水)～ROSIER / Her lip to BEAUTY 有楽町マルイ店



ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」とビューティブランド「Her lip to BEAUTY」の両ブランドを展開する常設店舗が、2025年11月5日(水)に有楽町マルイにオープン。

店舗にてひと足早くお試し、ご購入いただけます。

店舗詳細

住所：東京都千代田区有楽町2-7-1有楽町マルイ 3階

営業時間：11：00～20：00

一般発売 詳細

2025年11月20日(木)12:00～House of Herme

2025年11月21日(金)19:00～公式オンラインストア



■ROSIER by Her lip to（ロジア バイ ハーリップトゥ）とは

誰もが自分を愛せるように。

あなたの魅力と美しさを引き出す洗練されたランジェリーをROSIERは提案します。



ROSIER by Her lip to Concept

女性らしさ、を選んでいこう



多様性を尊重する時代だからこそ

女性らしさを選ぶ自由を肯定したい

手に入れたいのは、

気高く優美なアティテュード

それでいてアワーグラスのような

淡く儚いシルエット



まるで相反するエレメントをちりばめ私たちは素肌に纏う



心もからだも柔らかくサポートし

どんな時でも魅力的に魅せてくれる

リュクスなランジェリー

ROSIERが

あなたの内側から自信と

光り輝く美しさを引き出します



公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press

Her lip to BEAUTY

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数1,002万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。

■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当：及川（オイカワ）

メールアドレス：press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト：https://heartrelation.co.jp/

■一般のお客様のお問い合わせ

ROSIER by Her lip to カスタマーセンター

https://rosier-by-hlt.channel.io

（返信にお時間がかかることがございます。）

営業時間11:00-17:00

定休日：土日祝日