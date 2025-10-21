「大滝地区応援！紅葉の三峯神社＆道の駅大滝 バスツアー」関東最強パワースポットへ紅葉を見ながら参拝後は道の駅お買物で大滝地区応援！！

一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社三峯神社拝殿

観光庁が選定する先駆的DMO法人 一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社（本社：埼玉県秩父市 会長：清野和彦）は、「大滝地区応援！三峯神社＆道の駅大滝 バスツアー」の販売を行っています。このバスツアーは、秩父地域でも人気の三峯神社へ西武秩父駅から専用バスで座って行くことができ、神社に到着すると希望者へガイドが説明しながら拝殿まで行くことができます。

また、この三峯神社のある大滝地区は今年7月に崩落事故が発生し、国道が通行止めとなったことから観光施設へ大きな影響を与えたこともあり、お帰りには道の駅大滝温泉にてお買物時間を確保して、大滝地区への応援としています。

現在も崩落のあった国道は通行止めですが、建設中の大滝トンネルを暫定的に通行可能となっており、まだ舗装されていないトンネルを15キロ以下で走行するツアーとなります。

開催の背景

このイベントは、観光客から西武秩父駅より気軽に座って三峯神社へ行きたいというお声を元に企画されました。現在、西武秩父駅から三峯神社行の路線バスは大人気でお席に座っていくのが難しい場合もあります。他に神社まではタクシーもしくはレンタカーとなり気軽にご予約しやすい貸切バスでの運行を企画しました。

また、土日は三峯神社駐車場は混雑しオーバーツーリズムの観点から平日にツアーを催行し、少しでも混雑緩和になるよう配慮しております。

紅葉ベストシーズン到来

三峯神社のある三峰山周辺は赤や黄色のもみじなどが美しく染まる紅葉スポット。

バスから美しい山並みを楽しめたり神社周辺も秋色に彩られます。

奥秩父大滝紅葉まつりは10月下旬から11月下旬まで開催しています。

海外のお客様への対応

海外からのお客様にも人気が高い三峯神社へ英語対応可能なスタッフがバスに同乗します。

ツアーでのお困りごとなど対応します。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97066/table/16_1_f5719a55c2398c3f13469552445e0b20.jpg?v=202510210627 ]

ツアーお申込みについて

このツアーのお申込みは以下のサイトにてお取り扱いしております。

じゃらん：https://x.gd/IH7ZB

Viator: https://x.gd/yamWC

埼玉県知事登録旅行業 第2-1147号

一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

ツアーのポイント

・人気の三峯神社へ座って行くことができます

・今年7月に国道140号での落石のあった大滝地区の観光応援として道の駅大滝温泉に立ち寄りお買い物時間を設けています

・三峯神社の週末オーバーツーリズム改善としての平日の催行です

・日本語ガイドが希望者へ三峯神社拝殿までガイドを実施します

・英語対応可能なスタッフが同乗します

三峯神社遥拝殿

三峯神社遥拝殿から奥宮を拝むことができます。

雲海のスポットとしても知られています。

三峯神社三ツ鳥居

全国的にも珍しい三ツ鳥居。両脇には狛犬ではなくオオカミがお迎えしています。

道の駅大滝温泉

このツアーで温泉に入ることはできませんが、お買い物時間を設けていますので大滝地区応援としてお楽しみください！

お問合せ

（一社）秩父地域おもてなし観光公社

〒368-0032秩父市熊木町9-5秩父ビジネスプラザ1階

営業：平日8：30～17：15

電話：0494-26-6260