アニメ「タコピーの原罪」キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンド、マグカップ、ホログラム缶バッジ2個セットの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「タコピーの原罪」の新商品を受注開始いたしました。

▼キャラクターラバーマット

ティザービジュアルver.

■サイズ：約600×350×2mm

■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー

▼アクリルキャラスタンド

しずか&タコピー クリスマスver./しずか&タコピー お正月ver./しずか&タコピー バレンタインver.

■サイズ：約94×150mm

■素材：アクリル

▼マグカップ

ティザービジュアルver.

■サイズ：H95mm Φ82mm

■素材：陶器（ストーンウェア）

■容量：350ml

▼ホログラム缶バッジ2個セット

しずか&タコピー

■2個入り1セット

■サイズ：約φ56mm

■素材：スチール合金製、PET等

■ホログラム仕様

(C)タイザン5／集英社・「タコピーの原罪」製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

■関連リンク

購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130422/251155/list.html

きゃらON！ https://www.charaon.jp/

◆Xアカウント

きゃらON！ https://twitter.com/CharaON_tweet

きゃらON！女子部 https://x.com/CharaON_jyoshi

◆Instagram

アズメーカー https://www.instagram.com/azumaker/