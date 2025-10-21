¡Ú¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡Û2026-27¥·ー¥º¥ó B.ONE»²Æþ·èÄê
¤¤¤Ä¤â¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤ËÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤Ï¡¢ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿B.LEAGUEÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026-27¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖB.NEXT¡×¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢Æþ²ñ¿³ºº¤Ë¤ÆB.ONE²¾Æþ²ñ´ð½à¤ò½¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖB.ONE¡×¤Ø¤Î»²Æþ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤ÏB.ONE¤Ø»²Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¡ÖB.NEXT¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¡ÖB.ONE¡×¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤âÃ£À®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡¢2,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¤´»Ù±ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÉÕ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§B.NEXT
»²Æþ¥«¥Æ¥´¥ê¡§B.ONE¡Ê²¾Æþ²ñ¡Ë
¡Ò¿³ºº·ë²Ì¡Ó
Ê¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¡§1,741Ì¾¡Ê2024-25¥·ー¥º¥ó¡Ë¢¨²¾Æþ²ñ´ð½à¡§1,500Ì¾°Ê¾å
Çä¾å¹â¡§4.2²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¢¨Æþ²ñ´ð½à¡§4²¯±ß°Ê¾å
¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¡§¥íー¥È¥¢¥êー¥ÊÆàÎÉ
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÃÆ£ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
B.³×¿·¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢2023-24¥·ー¥º¥ó¤«¤é¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023-24¥·ー¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢·è»»¤ÇÀÖ»ú¸«¹þ¤ß¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸Ä¿Í¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢·Ð±ÄÅª¤Ê¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢B.ONE¤«¤é¤Î»²Æþ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿·¥êー¥°¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤â¿Ê²½¡¦¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°è¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³èÆ°¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2030Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤Ë5,000¿Í°Ê¾å¼ýÍÆ²ÄÇ½¤ÊB.PREMIER´ð½à¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê¤¬¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤âÃÏ°è¤ËÍ±×¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¢¥êー¥Ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£B.ONE»²Æþ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢B.PREMIER¤âÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤ò¡¢¤Ê¤Ë¤È¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£