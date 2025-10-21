【フジテレビ】秋フェスを彩る豪華アーティストが集結！！『めざましライブ2025』FODにて10月23日（木）公演をPPV配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/ppv/8490/ （FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、『めざましライブ2025』の10月23日（木）公演をLIVE配信することが決定しました。

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービス

例年夏に開催されてきた「めざましライブ」が、2025年は秋に開催！

今年10月にお台場エリアにオープンした新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」を舞台に、番組にゆかりのあるアーティストたちがフェス形式で登場します。

ステージでは、ちいかわ・ハチワレとのコラボレーション、めざましキャスター陣とのトーク、来場者とアーティストによる“めざましじゃんけん大会”など、子どもから大人まで楽しめる企画が満載。『めざましテレビ』らしい明るさと一体感に包まれた、特別なライブステージが繰り広げられます。

そして、この注目フェスの10月23日（木）公演をFODで生配信！A.B.C-Z、TOMORROW X TOGETHER、CUTIE STREET、AiScReamといった豪華アーティストが登場し、会場の熱気と笑顔をそのままお届けします。

秋の夜、お気に入りのアーティストとともに、「めざましライブ」のワクワクをぜひリアルタイムでお楽しみください。

◇ 配信概要

■タイトル：『めざましライブ2025』

■配信日時：10月23日（木） 18時配信開始予定

※本公演は「追っかけ再生」には対応しておりません。

※ME:Iのステージ部分は、権利上の都合により生配信の対象外となります。ご了承ください。

※本公演のアーカイブ配信はございません。

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■出 演 者 ：A.B.C-Z/TOMORROW X TOGETHER/CUTIE STREET/

AiScReam（SPアクト）/ちいかわ・ハチワレ/パペットスンスン(VTR出演)

MC： 伊藤利尋/生田竜聖/原田 葵（めざましテレビキャスター）

※出演者は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください

■販売期間：10月21日（火）18時 ～ 10月23日（木）20時30分

※チケットの販売期間と配信の視聴可能期間は異なりますので、ご注意ください。

■販売価格：3,900円(税込) / 3,546コイン

※コース会員の方はコインでの購入となります

※今後、やむを得ぬ事情により、本公演の中止、開催内容及びチケット販売予定に変更が生じる場合があります。予めご了承ください

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8490/ （FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/