『POWER HEAT』に 最大64畳、全方向に暖かさを届ける遠赤外線タイプが新登場。

株式会社トヨトミ

株式会社トヨトミ（本社：愛知県名古屋市）は、遠赤外線と温風で広い空間を包み込む大型石油ヒーター『POWER HEAT PH-R19』を2025年10月24日（金）12：00より発売いたします。

「POWER HEAT」シリーズに新たに加わる本モデルは風などの影響を受けにくい遠赤外線タイプ。最大64畳（コンクリート）を暖める高火力と、全方向に広がる4Way温風で、これまでにない暖かさを実現します。広いリビングなどの個人宅からカフェなどの商業施設まで、これ一台で空間まるごと暖める、高火力型の暖房器具です。

POWER HEATとは

『POWER HEAT（パワーヒート）』シリーズは、高火力型暖房機器として開発されたトヨトミのハイパワー石油ストーブです。大空間でも力強い暖かさを届ける高出力設計が特徴で、自宅やカフェ、工場、ガレージなど幅広いシーンで活躍します。

また、洗練されたデザインも大きな特徴のひとつです。艶めくブラックは高級感がありながらも落ち着きのあるカラー。ガレージやカフェテラスなどの空間にも調和します

製品特徴

■体の芯まで暖める、遠赤外線の力

『POWER HEAT PH-R19』の最大の特徴は、遠赤外線による輻射熱。

遠赤外線の輻射熱で体の芯からじんわり暖めます。半屋外のような空間での使用時でも風の影響を受けにくく、冷たい外気の中でもしっかり暖かさを感じられます。テラスやガレージなど、これまで暖房が届きにくかった場所でも快適に過ごすことが可能です。

■1台で64畳。4方向温風で空間全体を包み込む

暖房出力18.5kWの高火力に加え、4方向から同時に温風を放出する「4Way温風」構造を採用。

木造住宅なら47畳、コンクリート造なら64畳まで暖めることが可能です。これは、一般的な家庭用ストーブの約3～5倍の暖房能力です。従来モデルの『PH-10』と比較しても、約2倍の火力を実現。より広い空間をより短時間で暖められるようになりました。

■ 大型18Lタンクで長時間運転

約18Lの大型タンクを搭載し、1回の給油で最大約20時間（弱運転時）の連続燃焼が可能。

一般的なポリタンク1つ分と同等の容量で、給油の手間を軽減します。長時間のイベントや作業現場などでも安定して暖めることが可能です。

※適切な換気を確保した上でご使用ください。

■ワンタッチで火力セレクト

運転中に「火力セレクトボタン」を押すだけで、「自動運転」と「手動運転」を切り替え可能。

「自動運転」では室温センサーが温度を感知し、設定温度を自動でキープ。燃料の無駄を省き、経済的な運転が可能です。

「手動運転」では11段階の細かい火力調整が可能。使うシーンや人数に合わせて、無駄なく効率的に暖めることができます。

パラソル型ガスヒーターとの比較

近年、カフェテラスや野外イベントなどの”半屋外空間”での暖房ニーズが高まっています。『POWER HEAT PH-R19』 は、そうした空間における“より経済的で効率的な暖房”として注目される大型石油ストーブです。

■経済的で、メンテナンスも簡単

燃料コストやカートリッジ交換など、運用面で一定の手間がかかるパラソル型ガスヒーターに対し、『POWER HEAT PH-R19』は石油燃焼式ならではの高い熱効率を活かし、効率的に空間をあたためることができます。

また、燃料の補給が容易で、継続的な運用もしやすい点も特徴です。

（※本製品は石油ストーブですので、水濡れは厳禁です。雨天時や雨がかかる場所では使用できません。屋根があり雨に濡れる心配のない半屋外空間であれば、適切な換気を確保した上でご使用いただけます。）

■側面からの遠赤外線と温風の力で暖まりやすい

パラソル型のガスヒーターは、上部から熱を放射する構造のため、座った状態では暖かさを感じにくい場合があります。『POWER HEAT PH-R19』は、人が座っている高さに合わせた側面から放射する「遠赤外線」と、空間全体に循環する「4Way温風」を組み合わせ、効率よくあたためます。

使用シーン

■カフェやレストランなどの広い店内での利用に

■広いリビング・吹き抜け空間などの個人宅での利用に

■屋根のあるテラス席での利用に

（※本製品は石油ストーブですので、水濡れは厳禁です。雨天時や雨がかかる場所では使用できません。屋根があり雨に濡れる心配のない半屋外空間であれば、適切な換気を確保した上でご使用いただけます。）

■製品情報

【型番】PH-R19(B)

【カラー】(B)ブラック

【販売価格】88,000円(税込)

【暖房出力】18.5～8.64kW

【適用畳数】コンクリート(集合) 64畳 木造(戸建) 47畳

【油タンク容量】18.0L

【サイズ】高さ 950× 幅 444× 奥行 649 (mm)

【質量】約28.0kg

【機能】マイコンインバータ制御、不完全燃焼防止装置、大型タンク、対震自動消火装置、4Way温風

【消費電力50/60Hz】60/61W（燃焼時）

【生産国】日本

※使用開始直後は、燃焼部の慣らしによりにおいを感じることがあります。換気を行い、しばらく様子を見てご使用ください。

会社概要

株式会社トヨトミ

■関連URL- トヨトミ公式サイト https://www.toyotomi.jp/(https://www.toyotomi.jp/)- トヨトミ公式オンラインストアhttps://onlinestore.toyotomi.jp/- トヨトミ公式Instagramhttps://www.instagram.com/toyotomi_japan/

事業内容：石油燃焼機器（石油ストーブ、石油コンロ、石油ファンヒーター、FF式石油ストーブなど）・電気暖房機器、空調機器（窓用エアコン・スポットクーラー・除湿機・加湿器・空気清浄機など）、扇風機、壁掛サーキュレーター、ペレットストーブ、焚火台、セパレートエアコン（海外事業）、石油給湯器（海外事業）などの製造・販売

代表者名：代表取締役社長 中村福太郎

創立日：昭和24年7月

本社所在地：名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

※本リリースに掲載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更される場合がございます。