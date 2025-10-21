大人気のお菓子缶が登場　大丸東京店　最旬スイーツ

写真拡大 (全12枚)

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈青山デカーボ〉美しい缶の中で待っているのは、美味しさにこだわった、グルテンフリーやプラントベースのヘルシーなスイーツ。「きっと、誰かに贈りたくなる」そんなものづくりに挑戦し続けるお店。〈新潟ドッカン祭り／しょこら亭〉新潟県の日本酒や和紅茶など、和素材で作るチョコレートを得意とする菓子店。〈新潟ドッカン〉ドカ～ンと多彩に。新潟県の甘い感動をお届け。〈ＪＩＮＮＹＪ〉やみつき必至！サクッと香ばしい「韓国のりスナック」が大丸東京店初登場。



人気のお菓子缶、先行発売



〈青山デカーボ〉１.ユニコーン缶　濃厚カカオと苺のショコラ５個／ユニコーンチャーム　１個入　２,０９０円　※大丸東京店先行発売　※お一人様５点まで　２.ネコのトランプ缶２　アーモンドのせココアクッキー７個／ミニチュア王冠マグネット１個、ステッカー１枚入　１,９８０円　※大丸東京店初登場／１階ＭＶＰスイーツ（中央入り口前）


１.ミニチュアタイル×ユニコーンがテーマの『ユニコーン缶』を大丸東京店で先行発売。缶の中にはサクサクした米粉フレークを濃厚なカカオで包んだグルテンフリーのショコラと、ユニコーンのチャームが１つ入っています。別売りで、お菓子缶用アクセサリーチェーンも新登場！


２.バレンタイン限定「ネコのトランプ缶」第二弾が大丸東京店初登場。ときめき感たっぷりの仕上がりに！グルテンフリーと植物素材で作ったココアクッキーとキラキラのミニチュア王冠マグネットがランダムに１個はいっていて、開けるまでのお楽しみ。※２２日、２５日にペイントイベントも開催。


※１１月４日（火）まで



１.


１.



２.


２.


新潟の食材を取り入れたチョコレート専門店



新潟ドッカン〈しょこら亭〉１.猫チョコ（Ｊｏｍｏｎ）４個入　２,１６０円　２.Ｃｈａｔ.ｄｅ.ｆｒｕｉｔｓ（シャ・ド・フリュイ）４個入　１,６７４円　３.八海山プレミアム生チョコ　１２粒入　２,１６０円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ



１.



２.


新潟県のスイーツ集合！



新潟ドッカン祭り１.〈ＤＲＥＳＳ ＭＩＴＡ ＭＡＳＡＫＩ ＬＡＢ.〉はちみつフィナンシェｓｐ　１個　４２０円　２.〈ＢＡＲＲＥＬ ＣＯＦＦＥＥ ＢＡＵＭ〉プレミアムバウム凛々１ホール（直径１４ｃｍ高さ５ｃｍ）　２,５００円　３.〈米と餡あやこや〉あやこやバウム栗　１個　１,４００円　➃〈百花園〉和いちじくパウンド　１個　３０２円、幻の洋梨タルト　１個　３２４円／１階 ウィークリー・セレクトスイーツ３


※１１月４日（火）まで





大丸東京店“初登場“



〈ＪＩＮＮＹＪ〉１.ごま香る！韓国のりスナック（５０ｇ）　４３２円　２.スパイシーえびチップス（５０ｇ）　４３２円　３.ローストガーリックえびチップス（５０ｇ）　４３２円／地階イベント（明治屋横）


韓国産の海苔を１００％使用し、海苔の旨みと香ばしいごま油の風味が広がります。シンプルだからこそ際立つ、素材の力。サックサクの軽やかな食感、やみつきの美味しさ。おやつにもビールのお供にも最高の一袋！韓国より、ナチョチップスを含む全５種類のラインナップが登場。



１.



２.



３.


※価格は全て税込みです。