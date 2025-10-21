大人気のお菓子缶が登場 大丸東京店 最旬スイーツ
大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈青山デカーボ〉美しい缶の中で待っているのは、美味しさにこだわった、グルテンフリーやプラントベースのヘルシーなスイーツ。「きっと、誰かに贈りたくなる」そんなものづくりに挑戦し続けるお店。〈新潟ドッカン祭り／しょこら亭〉新潟県の日本酒や和紅茶など、和素材で作るチョコレートを得意とする菓子店。〈新潟ドッカン〉ドカ～ンと多彩に。新潟県の甘い感動をお届け。〈ＪＩＮＮＹＪ〉やみつき必至！サクッと香ばしい「韓国のりスナック」が大丸東京店初登場。
人気のお菓子缶、先行発売
〈青山デカーボ〉１.ユニコーン缶 濃厚カカオと苺のショコラ５個／ユニコーンチャーム １個入 ２,０９０円 ※大丸東京店先行発売 ※お一人様５点まで ２.ネコのトランプ缶２ アーモンドのせココアクッキー７個／ミニチュア王冠マグネット１個、ステッカー１枚入 １,９８０円 ※大丸東京店初登場／１階ＭＶＰスイーツ（中央入り口前）
１.ミニチュアタイル×ユニコーンがテーマの『ユニコーン缶』を大丸東京店で先行発売。缶の中にはサクサクした米粉フレークを濃厚なカカオで包んだグルテンフリーのショコラと、ユニコーンのチャームが１つ入っています。別売りで、お菓子缶用アクセサリーチェーンも新登場！
２.バレンタイン限定「ネコのトランプ缶」第二弾が大丸東京店初登場。ときめき感たっぷりの仕上がりに！グルテンフリーと植物素材で作ったココアクッキーとキラキラのミニチュア王冠マグネットがランダムに１個はいっていて、開けるまでのお楽しみ。※２２日、２５日にペイントイベントも開催。
※１１月４日（火）まで
新潟の食材を取り入れたチョコレート専門店
新潟ドッカン〈しょこら亭〉１.猫チョコ（Ｊｏｍｏｎ）４個入 ２,１６０円 ２.Ｃｈａｔ.ｄｅ.ｆｒｕｉｔｓ（シャ・ド・フリュイ）４個入 １,６７４円 ３.八海山プレミアム生チョコ １２粒入 ２,１６０円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ
新潟県のスイーツ集合！
新潟ドッカン祭り１.〈ＤＲＥＳＳ ＭＩＴＡ ＭＡＳＡＫＩ ＬＡＢ.〉はちみつフィナンシェｓｐ １個 ４２０円 ２.〈ＢＡＲＲＥＬ ＣＯＦＦＥＥ ＢＡＵＭ〉プレミアムバウム凛々１ホール（直径１４ｃｍ高さ５ｃｍ） ２,５００円 ３.〈米と餡あやこや〉あやこやバウム栗 １個 １,４００円 ➃〈百花園〉和いちじくパウンド １個 ３０２円、幻の洋梨タルト １個 ３２４円／１階 ウィークリー・セレクトスイーツ３
※１１月４日（火）まで
大丸東京店“初登場“
〈ＪＩＮＮＹＪ〉１.ごま香る！韓国のりスナック（５０ｇ） ４３２円 ２.スパイシーえびチップス（５０ｇ） ４３２円 ３.ローストガーリックえびチップス（５０ｇ） ４３２円／地階イベント（明治屋横）
韓国産の海苔を１００％使用し、海苔の旨みと香ばしいごま油の風味が広がります。シンプルだからこそ際立つ、素材の力。サックサクの軽やかな食感、やみつきの美味しさ。おやつにもビールのお供にも最高の一袋！韓国より、ナチョチップスを含む全５種類のラインナップが登場。
※価格は全て税込みです。