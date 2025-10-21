「脳の健康を保ち、認知症を予防する日々の行動と心がけ」を高齢者医療専門家和田秀樹医師が説く『脳寿命を延ばす20の習慣』ニューズウィーク日本版10/28号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2025/10/28号（10/21発売）

【編集長から】

最近、知り合いや著名人の固有名詞を思い出すスピードがめっきり遅くなりました。それ自体は必ずしも認知症の始まりとは言えないようですが（もちろん医者に相談すべきケースもあります）、といって「脳活」「脳トレ」が認知症予防になるわけではない……と、高齢者医療専門家の和田秀樹医師が10月21日発売号の特集「脳寿命を延ばす20の習慣」で説いています。和田医師によれば、最大の認知症予防法は「脳を使い続けること」。中でもインプットよりアウトプットすることが大切で、「ラジオのパーソナリティーなど発信型の人は年を取っても頭がしっかりしている人が多い」という指摘は、周りを見回しても納得です。ほかにも食事や運動、日常生活ですぐできる20の認知症予防を、和田医師が分かりやすく紹介しています。（長岡）

【Special Report】

脳寿命を延ばす20の習慣

高齢者医療専門家の和田秀樹医師が説く

脳の健康を保ち、認知症を予防する日々の行動と心がけ

ヘルス｜脳寿命を延ばす20の習慣

テクノロジー｜デジタル認知症は心配ご無用？

音楽｜楽器を奏で歌声を合わせて脳機能をチューニング

エクササイズ｜日々の運動がアルツハイマー病予防に効く

睡眠｜長期の慢性的不眠が認知障害の原因に

食生活｜便利な超加工食品が脳機能に悪影響

アルコール｜アルツハイマー病と飲酒の危険な関係

栄養｜認知症の予防には赤ワインとチョコレート

フード｜脳内ダメージを未然に防ぐスーパー栄養素

【Periscope】

ニューズウィーク日本版 2025/10/28号 特集

UNITED STATES｜プーチンに再接近したトランプの皮算用

RUSSIA｜ロシア反戦ソングのテーマは「白鳥の湖」

UNITED STATES｜トランプの新報道規制に御用メディアもNO

GO FIGURE｜インドの航空戦力が中国を抜いた？

【Commentary】

外交｜日本の新首相を韓国はどう見るか──木村幹

提言｜エネルギー危機は変革の契機──レイハナ・モヒディーン

視点｜「トランプにノーベル賞」がアリな理由──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

「9月は反日、10月は親日」な中国人──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

「ドル円以外」が示す為替の行方──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

わが家のプールで勝手に泳ぐな！

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

ガザ和平が近づく今、見るべき『ミュンヘン』──森達也

【World Affairs】

中東｜ガザ停戦がなお危ういこれだけの理由

米社会｜送還されぬうちに母国へ仕送りを

東南アジア｜レアアース供給の切り札はミャンマー？

アルゼンチン｜親米政権が中国EVを拒まない訳

欧州｜「オオカミ論争」と政治的分断

【Features】

ビジネス｜ノーメーク・メーク、自分らしくある経営

【Life/Style】

Movies｜アメリカの今を斬るディカプリオの痛快闘争劇

Sports｜極限トレイルランに挑む喜び

Technology｜チャットGPTで癌発見、その「実力」は？

Animal｜迷子のイルカは認知症なのか

Drama｜物語をシェアできたら役者は幸せ

ほか

ニューズウィーク日本版2025/10/28号『脳寿命を延ばす20の習慣』

