「脳の健康を保ち、認知症を予防する日々の行動と心がけ」を高齢者医療専門家和田秀樹医師が説く『脳寿命を延ばす20の習慣』ニューズウィーク日本版10/28号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2025/10/28号（10/21発売）
【編集長から】
最近、知り合いや著名人の固有名詞を思い出すスピードがめっきり遅くなりました。それ自体は必ずしも認知症の始まりとは言えないようですが（もちろん医者に相談すべきケースもあります）、といって「脳活」「脳トレ」が認知症予防になるわけではない……と、高齢者医療専門家の和田秀樹医師が10月21日発売号の特集「脳寿命を延ばす20の習慣」で説いています。和田医師によれば、最大の認知症予防法は「脳を使い続けること」。中でもインプットよりアウトプットすることが大切で、「ラジオのパーソナリティーなど発信型の人は年を取っても頭がしっかりしている人が多い」という指摘は、周りを見回しても納得です。ほかにも食事や運動、日常生活ですぐできる20の認知症予防を、和田医師が分かりやすく紹介しています。（長岡）
【Special Report】
脳寿命を延ばす20の習慣
高齢者医療専門家の和田秀樹医師が説く
脳の健康を保ち、認知症を予防する日々の行動と心がけ
ヘルス｜脳寿命を延ばす20の習慣
テクノロジー｜デジタル認知症は心配ご無用？
音楽｜楽器を奏で歌声を合わせて脳機能をチューニング
エクササイズ｜日々の運動がアルツハイマー病予防に効く
睡眠｜長期の慢性的不眠が認知障害の原因に
食生活｜便利な超加工食品が脳機能に悪影響
アルコール｜アルツハイマー病と飲酒の危険な関係
栄養｜認知症の予防には赤ワインとチョコレート
フード｜脳内ダメージを未然に防ぐスーパー栄養素
ニューズウィーク日本版 2025/10/28号 特集
【Periscope】
UNITED STATES｜プーチンに再接近したトランプの皮算用
RUSSIA｜ロシア反戦ソングのテーマは「白鳥の湖」
UNITED STATES｜トランプの新報道規制に御用メディアもNO
GO FIGURE｜インドの航空戦力が中国を抜いた？
【Commentary】
外交｜日本の新首相を韓国はどう見るか──木村幹
提言｜エネルギー危機は変革の契機──レイハナ・モヒディーン
視点｜「トランプにノーベル賞」がアリな理由──サム・ポトリッキオ
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
「9月は反日、10月は親日」な中国人──ラージャオ&トウガラシ
Economics Explainer｜経済ニュース超解説
「ドル円以外」が示す為替の行方──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
わが家のプールで勝手に泳ぐな！
World Cinema Notes｜森達也の私的映画論
ガザ和平が近づく今、見るべき『ミュンヘン』──森達也
【World Affairs】
中東｜ガザ停戦がなお危ういこれだけの理由
米社会｜送還されぬうちに母国へ仕送りを
東南アジア｜レアアース供給の切り札はミャンマー？
アルゼンチン｜親米政権が中国EVを拒まない訳
欧州｜「オオカミ論争」と政治的分断
【Features】
ビジネス｜ノーメーク・メーク、自分らしくある経営
【Life/Style】
Movies｜アメリカの今を斬るディカプリオの痛快闘争劇
Sports｜極限トレイルランに挑む喜び
Technology｜チャットGPTで癌発見、その「実力」は？
Animal｜迷子のイルカは認知症なのか
Drama｜物語をシェアできたら役者は幸せ
ほか
ニューズウィーク日本版2025/10/28号『脳寿命を延ばす20の習慣』
