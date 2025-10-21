神山羊 TVアニメ『キミと越えて恋になる』EDテーマ「きみになれたら」アートワークを公開！CDシングルとして12月10日にリリースも決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

神山羊が新曲「きみになれたら」のアートワークを公開、この楽曲をCDシングルとして12月10日にリリースすることが決定した。

神山羊アーティスト写真

「きみになれたら」は、先週より放送がスタートしたTVアニメ『キミと越えて恋になる』エンディングテーマにも決定しており、明日10月22日にデジタルシングルとしてリリースされる。

今回公開されたアートワークは歌詞に登場する『甘夏の花』を想起させる、楽曲同様にどこかノスタルジックな気配も感じさせるオレンジ色がインパクトのあるデザインになっている。

「きみになれたら」アートワーク

『キミと越えて恋になる』は、集英社マンガアプリ「マンガMee」で連載中の柚樹ちひろによる漫画が原作。

獣人と人間が共存する町に住む女子高生・朝霧万理(アサカマリ)が主人公で、ある日、万理のクラスに獣人の特例生として飛高繋(ヒダカツナグ)がやってくる。万理は初めて接する獣人という存在に戸惑いながらもクラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて純粋な繋の魅力に気付き-。女子高生と獣人が種族を越えて惹かれ合う、甘くて切ない青春ラブストーリー。

「きみになれたら」は、神山羊が作詞・作曲・編曲を手掛け今作のために書き下ろした、ノスタルジックなバンドサウンドが印象的な楽曲で、神山羊は『今回書かせていただいた「きみになれたら」という曲は、様々な壁を越えて素直な気持ちを伝えるということをテーマに作った楽曲です。サウンド的にも没入できるような音を目指しましたが、是非歌詞と共に楽しんで欲しいです。』とコメントを寄せている。

【新曲情報】

神山羊

Digital Single「きみになれたら」

2025.10.22 Release

配信リンク https://smar.lnk.to/PcFTH3

New Single「きみになれたら」

2025.12.10 Release

アーティスト盤[初回盤] AICL-4835～6

アニメ盤[期間盤] AICL-4837～8

CD予約リンク https://smar.lnk.to/SG8Oci

【アニメ情報】

TVアニメ『キミと越えて恋になる』

2025年10月14日(火)23時30分から放送開始

TOKYO MX 2025年10月14日より毎週火曜23時30分～

関西テレビ 2025年10月14日より毎週火曜25時19分～

AT-X 2025年10月15日より毎週水曜22時～

BS11 2025年10月15日より毎週水曜24時～

※放送日時は変更になる場合があります。

TVアニメ『キミと越えて恋になる』キービジュアル

＜イントロダクション＞

20XX年、人間社会にほんの少し混じる獣人という生き物。そんな獣人と人間が共存する町に住む高校生・万理（まり）のクラスに、獣人の特例生・繋（つなぐ）がやって来た。初めて接する獣人という存在に戸惑いながらも、クラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて純粋な繋に惹かれていく万理。繋も万理の発する「甘いニオイ」に魅了されながら、その美しさと強さに心奪われていく。でも、獣人が壁の向こうに隔てられているこの世界では、人間と獣人が親しくするだけで好奇の目が向けられる。ましてや恋愛なんて……

人間と獣人。種族を越えたふたりの恋の行方はどうなる──？

＜スタッフ＞

原作：柚樹ちひろ（『キミと越えて恋になる』集英社「マンガMee」連載）

監督・シリーズ構成・脚本：板垣伸

監督・キャラクターデザイン：木村博美

美術監督：三宅昌和

色彩設計：木幡美雪

撮影監督：大見有正

編集：布川遥香

音響監督：板垣伸・納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：Akiyoshi Yasuda

アニメーション制作：ミルパンセ

＜キャスト＞

朝霞 万理：石見舞菜香

飛高 繋：江口拓也

相田 雪紘：西山宏太朗

キサラ：加隈亜衣

＜主題歌＞

オープニングテーマ：CHiCO with HoneyWorks「くすぐったい。」

エンディングテーマ：神山羊「きみになれたら」

＜原作＞

柚樹ちひろ『キミと越えて恋になる』

集英社マンガアプリ「マンガMee」で連載中。

コミックス累計発行部数150万部(紙+電子)突破！6,200万PV達成！(2025年10月時点)

コミックス1～10巻発売中。

関連サイトURL、公式SNSアカウント

TVアニメ公式サイト http://kimikoe-anime.com/

公式Ｘ https://x.com/kimikoe_news

メインPV 第2弾

URL：https://youtu.be/NmmfDtxCWeQ?si=7fhOvRJi9ha5ZZLm

＜神山羊コメント＞

この度ED主題歌を担当させていただきました、神山羊です。

今回書かせていただいた『きみになれたら』という曲は、様々な壁を越えて素直な気持ちを伝えるということをテーマに作った楽曲です。

サウンド的にも没入できるような音を目指しましたが、是非歌詞と共に楽しんで欲しいです。

アニメの世界を増幅できるような音楽になっていたら嬉しいです。

【神山羊 オフィシャルinfo.】

WEB https://yohkamiyama.com

TikTok https://www.tiktok.com/@yoh_kamiyama

X https://x.com/Yuki_Jouet

Instagram https://twitter.com/Yuki_Jouet

YouTube https://www.youtube.com/@yoh_kamiyama