劇場版『チェンソーマン レゼ篇』パセラコラボ開催決定！！

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の大ヒットを記念し、カラオケパセラでのコラボ開催が決定いたしました。

作品の世界観をイメージした限定メニューや、注文特典をご用意しております。

「レゼ篇」の余韻とともに、ゆったりとお楽しみいただけるコラボ空間をぜひご体験ください。

開催期間 2025.10.24～12.2

開催店舗

カラオケパセラ新宿本店

カラオケパセラ新宿靖国通り店

カラオケパセラ池袋本店

カラオケパセラ渋谷店

カラオケパセラ秋葉原電気街店

カラオケパセラAKIBAマルチエンターテインメント店

カラオケパセラ銀座店

カラオケパセラ六本木店

カラオケパセラ上野公園前店

カラオケパセラなんば道頓堀店

カラオケパセラハマボールイアス店

カラオケパセラ横浜関内店

パセラボ秋葉原店（ドリンクテイクアウト）

メニューのご紹介

価格は税込みです。

※予約なしでもコラボメニューのご注文ができます。

※ご注文はコラボ開催店舗の全室から注文可能です。※パセラボ秋葉原館以外ではコラボメニューはテイクアウトできません。

※ルームは1名からご利用できます。

※コラボメニューのご予約やお取り置きは承っておりません。

テイクアウトメニュー（パセラボ秋葉原館限定）

※テイクアウトができるのはパセラボ秋葉原館のみです。フードメニューの販売はございません。

※複数ご購入できるようにテイクアウト用にカップホルダー、袋、フタもご用意しております。

注文特典

オリジナルコースター【全9種】



コラボメニューを1品ご注文毎にランダムで1枚、オリジナルコースターをプレゼント！【全9種】

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※特典配布は、数に限りがございます。実施期間内でもなくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※特典に傷や汚れなどがあった場合、交換はその場限りとなりますので、予めご了承ください。

※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。

ご予約・詳細はこちら

詳細を見る :https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/7250/

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/