【最大50％OFF】Jetikaの人気チェーンスパイクが今だけ特別価格！凍結路面でも安心。冬の足元を守るスパイクが10月26日（日）まで半額キャンペーン開催中

冷え込みが本格化するこれからの季節、朝晩の凍結路面や雪道での転倒リスクが高まる中、Jetika（ジェチカ）の「チェーンスパイク」シリーズが注目を集めています。

登山から通勤・通学まで、あらゆる冬のシーンを支える人気アイテムが、いまだけ最大50％OFFの特別価格（10月26日まで）で登場。

安全性と快適さを両立した“冬の必需品”として、幅広いユーザーから支持を得ています。

■製品特長

雪山から凍結路面まで、あらゆるシーンで活躍

Jetikaの「チェーンスパイク」は、靴底に装着して滑りを防ぐ冬の必需品。

26爪タイプと10爪タイプの2モデルを展開し、26爪モデル(https://amzn.to/478xmUQ)は登山や氷上アクティビティなどのアウトドア向け、

10爪モデル(https://amzn.to/47yFcsl)は通勤・通学などの日常使いに最適です。

巻取り式ケーブル構造で快適＆安全

5年以上の研究を経て開発された独自構造を採用。

爪とチェーンには高強度201ステンレス鋼を使用し、軽量で錆びにくく、強度にも優れています。

約4mm厚の高品質シリコン素材が伸縮性と耐久性を両立し、巻取り式デザインにより装着・収納もスムーズ。

脱落防止ナイロンベルト付きで、安定感も抜群です。

男女兼用・多サイズ展開

Mサイズ（23～25cm）・Lサイズ（25.5～27.5cm）をラインナップ。

伸縮性の高いシリコンにより、靴サイズに合わせて±3cmの調整が可能。

付属の収納袋で持ち運びも簡単。急な降雪時にもすぐ対応できます。

■キャンペーン情報

26爪モデル(https://amzn.to/478xmUQ)：通常価格 3,580円 → 特別価格 1,790円（コード：RORRYBZ26）

10爪モデル(https://amzn.to/47yFcsl)：通常価格 2,580円 → 特別価格 1,290円（コード：RORRYBZ10）

セール期間：2025年10月11日（土）～10月26日（日）

■冬の外出を安全に、快適に

Jetikaの最新チェーンスパイクは、雪道でも街中でも安心の一歩をサポート。

寒冷地への旅行や冬の通勤・通学、アウトドアにも最適です。

滑りやすい季節に備えて、今だけの特別価格をぜひお見逃しなく。

【商品ページ】

26爪モデルをチェック：https://amzn.to/478xmUQ(https://amzn.to/478xmUQ)

10爪モデルをチェック：https://amzn.to/47yFcsl(https://amzn.to/47yFcsl)