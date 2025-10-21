【期間限定】五反田｜鮨あさひが“十四代1杯付きおまかせコース”を期間限定で提供開始｜9,500円で高級酒と江戸前コース20品を体験できる特別企画（~10/31）
10月31日までの期間限定で「十四代」1杯付きおまかせコース（20品・9,500円・税込）を提供いたします。
過去に使用した十四代プランのラインナップ
■ より多くのお客様に“こうふく体験”を
本企画は、より多くのお客様に希少酒と鮨の“こうふく体験”をお楽しみいただくためにご用意した限定プランです。
通常1杯1,500円前後でご提供している「十四代」を、限りなく原価に近い価格でお楽しみいただけます。
「口福（食の喜び）」と「幸福（心の満足）」--
日本酒へのこだわりと、丁寧に仕立てた江戸前鮨のおまかせコースを提供する〈鮨あさひ〉だからこそ実現できる、二重の“こうふく体験”をぜひご堪能ください。
価格：9,500円（税込）
提供量：十四代 120ml
※種類/スペック等は選べませんのでご容赦くださいませ
提供期間：～2025年10月31日（金）
提供店舗：五反田〈鮨あさひ〉
■ 他にも全国の銘酒をご用意
「十四代」のほかにも、新政・而今など全国の希少銘柄を多数取り揃えております。
旬の鮨と銘酒が織りなす一期一会のマリアージュを、ぜひご堪能ください。
●期間
～10月31日（金）
●価格
「十四代」1杯付きおまかせコース20品（9,500円・税込）
※当日での変更も承っております
五反田/鮨あさひで予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/sushi-asahi/reserve
◯人財募集中
将来自分の寿司店を持ちたい方や海外で活躍したい方、
日本酒やサービスを学びたい方、積極採用中です！
◯採用案内詳細
https://billionfoods.co.jp/recruit
https://sushi-asahi.com/recruit
鮨あさひの特徴
鮨あさひは、日本の一流の鮨屋に並ぶ味わいを再現しながら、誰でも気軽に行けるような価格を実現したいという強い思いから生まれました。
カウンター6席、テーブル24席。
カジュアルな飲み会から接待まで、あらゆるシーンに合わせた利用が可能なお店になっております。
◼︎店名：鮨 あさひ
◼︎電話番号：03-6277-1132
◼︎所在地：東京都品川区五反田1-11-8 大阪屋ビル1F
◼︎営業時間：16:00~23:30
◼︎ホームページ： https://sushi-asahi.studio.site
東五反田鮨あさひの店内風景
●運営会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・Twitter
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
・ Tiktok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/yutonakamura2020
◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◼︎設立：2012年3月
◼︎URL： https://billion-foods.studio.site